Déifferdeng, Hueschtert, d'US Esch a Gréiwemaacher sti schonn an der Véierelsfinalle.Um Mëttwoch den Owend sinn et dës véier Partien: aus der Ieweschter Divisioun spillen d'Jeunesse an de Stater Racing géinteneen, Käerjeng aus der Éierepromotioun huet Rodange aus der Nationaldivisioun op Besuch. Donieft kënnt et dann nach zum Duell tëscht Péiteng an dem Progrès, allebéid aus der Ieweschter Divisioun an dann dierft et och sécher op d'mannst ee Veräin aus der Éierepromotioun an d'Véierelsfinalle vun der Coupe de Luxembourg packen. Entweder Rëmeleng oder Wolz, déi sech och den Owend géintiwwer stinn. Déi véier Partien ginn um 19.30 Auer ugepaff.Wien et mat wiem an de Véierelsfinallen den 18. Abrëll ze di kritt, gëtt en Donneschdeg an der Mëttesstonn ausgeloust.