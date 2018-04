E Samschdeg an e Sonndeg kritt Lëtzebuerg et am Davis Cup mat Georgien ze dinn. A mat RTL hutt dir d'Chance, fir gratis mat dobäi ze sinn.

RTL.lu gëtt Iech awer och d'Geleeënheet, fir gratis beim Spilldag, um Samschdeg an um Sonndeg, mat derbäi ze sinn. Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Davis Cup" an Ären Numm, Ärer Telefonsnummer an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Vill Gléck!





Sidd dobäi, wann Nastasi, Knaff, Calzi, Tholl an de Gilles Muller an der Tennishal zu Esch an der Europa / Afrika Grupp II sech mat de beschte Spiller aus Georgien moossen.D'Matcher sinn e Samschdeg vu 14.45 Auer an e Sonndeg vun 11 Auer un.D'Gewënner ginn um Freideg gezunn, vun eis kontaktéiert a mussen hir Tickete bei RTL um Kierchbierg, 43, Boulevard Pierre Frieden, ofhuelen.