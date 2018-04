Duerch eng giel Kaart géif den Trainer gesot kréien, datt e sech misst zréck huelen, soss wär e bei der nächste Kéier fälleg, sot de FIFA-Vize-Generalsekretär Boban der „“.

Op der Futtball-Weltmeeschterschaft gëllt jo de Videobeweis. D'Schiidsriichter kréien all Formatiounen. Mä och mam Videobeweis géif et keng Perfektioun ginn, déi wär och net gefrot. Mä wann et soss an all 3. Match e klore Schiidsriichter-Feeler ginn hätt, sou wär et mam Videobeweis just nach an all 19. Partie, sou de FIFA-Fonctionnaire.