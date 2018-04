Juventus Turin - Real Madrid: 0:2 Ronaldo (64') (03.04.2018) Mat engem perfekte Fallrückzieher markéiert de Ronaldo den 2:0

Zinedine Zidane’s reaction to Cristiano Ronaldo’s overhead kick is all of us. pic.twitter.com/AxNxIWrwp3 — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2018

Fänke mer beim Spiller un: De Ronaldo huet eng Kierpergréisst vun 1,87 Meter an hien huet de Ball op 2,38 Meter getraff. Dat awer net mam Kapp, do hat de Ronaldo schonn e Gol gekäppt, wou de Ball op 2,61 Meter an der Luucht war, mä mam Fouss. Bei sengem Sprong war tëscht dem Portugis sengem Réck an dem Buedem 1,41 Meter.De Ronaldo selwer sot zum Gol: "Mäi beschte Gol. Ech hu schonn esou laang dorobber gewaart, haut hunn ech et gepackt, an dat ganz héich. Ech si glécklech. Ech hat awer net domadder gerechent, dëse Gol ze schéissen."En anerem, deem en ähnlecht Konschtwierk viru Jore gegléckt ass, war de Zlatan Ibrahimovic. Hie sot: "E schéine Gol. Ma elo misst de Ronaldo nach dat selwecht aus 40 Meter probéieren".

Pero el mejor gol de chilena que he visto y veré es este, simplemente Zlatan pic.twitter.com/xsZb0dIU74 — STELIOS (@Stelios_OVD) April 4, 2018

De schwedesche Superstar hat an engem Frëndschaftsmatch géint England et fäerdeg bruecht, fir aus dëser Distanz per Fallrückzieher ze markéieren.