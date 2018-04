© CS Fola Esch

De Sinani, deen aktuell fir Munneref spillt, huet an der lafender Saison mat déi meeschte Virlage gemaach an ass zu Munneref ee vun de Schlësselspiller.Mat him hofft d'Escher Fola nach weider Kreativitéit an hiert Mëttelfeld ze kréien.