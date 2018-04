A wéi déi trainéieren, respektiv wat iwwerhaapt Ënnerwaasser-Rugby ass, dat war de Max Hesse sech fir eis ukucken. An eppes sief direkt gesot, et brauch een e laangen Otem. 12 Spiller kämpfen ëm de Bal an dat a 5 Meter Déift a komplett ouni Tauchgerät. De Géigner ka vun iwwerall hierkommen.Mee elo mol erëm zeréck op Ufank. Wourëm geet et eigentlech beim Ënnerwaasser-Rugby? Als éischt eemol, et ass e Vollkontaktsport. Also Angscht viru bloe Flecken an där enger oder anerer Krazspuer dierf een net hunn.Esoubal d’Spiller am Waasser sinn, gesäit ee vum eigentleche Spill net méi vill. Wann ee bis ënnergetaucht ass, da geet et richteg lass. A fir do matzehalen, brauch een déi eng oder aner Hëllefsmëttel.Eng Ekipp besteet aus maximal 12 Spiller. Dovu sinn der ëmmer 6 am Waasser a 6 op der Bänk. Männer a Frae spillen ëmmer zesummen an enger Ekipp.De Ball ass mat Salzwaasser gefëllt, dat heescht e geet ënner, well e méi schwéier ass, wéi d’Waasser an der Schwämm. A fir dee Ball ze kréien, do ass bal alles erlaabt: zéien, klammeren, erofdrécken, dat ass ganz normal. An awer, net alles loossen d’Schiidsriichter duerchgoen. Ewéi de Bob Grün erkläert, dierf een net schloen an och d'Schutzbekleedung ass tabu.30 Sekonnen, esou laang dauert eng Ballaktioun. Dono muss een erëm optauchen a Loft huelen. Respektiv et kann een sech auswiessele loossen.Eng Partie dauert ongeféier 30 Minutten. Wee matspille wëll, dee soll allefalls keng Beréierungsängschten hunn.