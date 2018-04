© Kevin Estebanez

E Mëttwoch den Owend goufen an der Coupe de Luxembourg am Futtball nach 4 Aachtelsfinalle gespillt. Um Enn hunn et Péiteng, de Racing, Rodange a Wolz eng Ronn weider gepackt.Der Union Titus Péiteng ass et gelongen Nidderkuer ze eliminéieren. Si konnte sech no 90 Minutte bei schwieregen Terrainskonditioune mat 1:0 duerch e Gol vum Gashi an der 28. Minutt behaapten. Péiteng war méi effektiv. Dem Progrès huet et e Mëttwoch den Owend un Iddie gefeelt a sou konnt ee sech kaum Chancen erausspillen.De Racing konnt sech op der Grenz mat 3:1 géint d'Jeunesse behaapten. Béid Veräiner hu sech eng ganz animéiert d'Partie geliwwert. An der Paus loungen d'Gäscht scho mat 2:1 a Féierung, dat duerch Goler vum Shala an dem Da Mota. An der zweete Hallschent huet den Dionisio Sekonnen no senger Awiesslung an der 83. Minutt mam 3:1 fir d'Decisioun gesuergt. Um Enn eng verdéngte Victoire fir d'Ekipp vum Patrick Grettnich.Eng Ronn weider ass och Rodange. De Veräin aus der BGL Ligue hat e Mëttwoch den Owend keng Problemer zu Käerjeng a gewënnt souverän mat 5:1. Käerjeng aus der Éierepromotioun ass deemno eliminéiert.An der 4. Partie e Mëttwoch den Owend stounge sech mat Wolz a Rëmeleng zwee Veräiner aus der Éierepromotioun géigeniwwer. Um Enn huet sech Wolz mat 2:0 géint den Tabelleleader behaapt.Déifferdeng, Hueschtert, d'US Esch a Gréiwemaacher hate sech schonn de 25. Mäerz fir d'Véierelsfinalle qualifizéiert.Wien et mat wiem an de Véierelsfinallen den 18. Abrëll ze di kritt, gëtt en Donneschdeg an der Mëttesstonn ausgeloust.

Jeunesse (ND) - Racing (ND) 1:3

D'Jeunesse an de Racing hu sech vun Ufank un eng animéiert Partie geliwwert. An der éischter Véierelstonn gouf et op béide Säiten e puer gutt Chancen. Fir de Racing hat den Nakache et gläich zweemol probéiert, ma ouni Erfolleg. Op der Säit vun der Lokalekipp hat den Ndiaye no enger Flank vum Kyereh eng honnertprozenteg Chance, ma hien huet dat ronnt Lieder laanscht de Gol gesat. 30 Sekonne méi spéit ass dem Joel Pedro säi Schoss widder dem Potto gelant.An der 18. Minutt huet et dunn awer eng éischte Kéier gerabbelt. D'Gäscht sinn duerch e Gol vum Shala mat 1:0 a Féierung gaangen. Den Da Mota hat de Ball iwwert déi lénks Säit an de Strofraum bruecht, de Shala stoung genee richteg an huet de Ball nëmmen nach missen iwwert d'Linn drécken. 3 Minutte méi spéit huet d'Ekipp vum Patrick Grettnich op 2:0 erhéicht. Dës Kéier huet den Da Mota et eleng gemaach, de Spiller vum Racing huet aus 16 Meter ofgezunn an dem Sommer am Gol vun der Jeunesse keng Chance gelooss. Kuerz virun der Paus konnt d'Jeunesse per Eelefmeter op 1:2 verkierzen. De Soares war et, dee vum Punkt getraff huet. Sekonne virun der Paus hat d'Jeunesse nach d'Chance op den 2:2, mä dem Ndiaye säi Schoss ass um Potto hänke bliwwen an dem Kyereh säi Noschoss konnt de Rouffier degagéieren. An der Paus stoung et domadder 2:1 fir de Racing.Och nom Säitewiessel war d'Partie op der Grenz tëscht der Jeunesse an dem Racing ganz animéiert. No 49 Minutten hat d'Jeunesse Chance, well de Schoss vum Nakache ass um Potto hänke bliwwen. Doduerch stoung et weider 2:1 fir d'Gäscht. Kuerz drop waren et nees déi Escher, déi geféierlech waren, den Ndiaye hat sech op der rietser Säit duerchgesat an de Ball excellent an d'Mëtt gespillt, ma de Kyereh krut de Ball net richteg kontrolléiert a konnt d'Golchance net notzen. An der 70. Minutt hat de Racing dunn nees d'Chance d'Féierung auszebauen. De Bernardelli huet et aus 30 Meter probéiert, ma de Golkipper vun der Jeunesse konnt de Ball nach aus dem Wénkel huelen. Fir d'Decisioun huet dunn den Dionisio an der 83. Minutt gesuergt. No engem séiere Konter iwwert den Da Mota ass den Dionisio eleng op de Gol gezunn, huet de Sommer mat engem Crochet stoe gelooss an de Ball an de Filet gesat.De Racing gewënnt no 90 Minutte verdéngt mat 3:1 géint d'Jeunesse.

Käerjeng (EP) - Rodange (ND) 1:5

No 22 Minutten hunn d'Spectateuren zu Käerjeng den éischte Gol vum Owend gesinn. Rodange ass mat 1:0 a Féierung gaangen. De Menai hat de Ball mat enger Flank an de Strofraum bruecht, hei ass de Boulahfari um Kipper hänke bliwwen, ma de Yao konnt dat ronnt Lieder mam Noschoss an de Gol setzen. Déi Käerjenger hunn net laang fir eng Reaktioun gebraucht. 60 Sekonne méi spéit konnt de Veräin aus der Éierepromotioun duerch de Bourgeois op 1:1 ausgläichen. Bei dësem Tëschestand ass et net laang bliwwen. An der 28. Minutt huet de Menai mam Kapp Rodange mat 2:1 a Féierung bruecht. De Veräin aus der BGL Ligue war elo lancéiert. An der 32. Minutt huet de Boulahfari no Viraarbecht vum Menai op 3:1 d'Féierung ausgebaut a 4 Minutte méi spéit huet de Yao mat sengem zweete Gol vum Owend op 4:1 gesat.Trotz der Féierung huet Rodange och an der zweeter Hallschent weider no vir gespillt. An der 73. Minutt ass d'Ekipp dunn och mam 5:1 belount ginn. De Yao hat de Ball an de Laf vum Hornuss gespillt an deen huet sech dës Chance net huele gelooss.Um Enn ass et eng souverän 5:1 Victoire fir Rodange zu Käerjeng. De Veräin aus der Éierepromotioun hat déi 90 Minutten iwwer net vill géint de Veräin aus der BGL Ligue entgéint ze setzen.

Union Titus Péiteng (ND) - Progrès Nidderkuer (ND) 1:0

No zolittem Reen an enger Ënnerbriechung wéinst engem Donnerwieder ass Péiteng no 28 Minutte mat 1:0 a Féierung gaangen. Den Dzanic hat de Gashi op d'Rees geschéckt an de Péitenger huet de Ball du mat engem secke Schoss ënnert d'Lat gesat. D'Féierung an der Paus war verdéngt, well déi Péitenger haten déi besser Chancen. Nidderkuer huet et un der néideger Inspiratioun gefeelt.Déi zweet Hallschent hu sech béid Ekippe schwéier gedoen. Duerch de ville Reen war den Terrain déif an e richtegt Passspill war esou gutt wéi onméiglech. Nidderkuer huet sech géint Péiteng ganz schwéier gedoen an hinne sinn einfach net déi richteg Iddien agefall. An der 90. Minutt hat de Basic d'Chance, de Sak zouzemaachen. De Péiteng hat de Schinker stoe gelooss, ma de Péitenger huet den eidel Gol aus spatzem Wénkel net getraff. Fir Péiteng net schlëmm, well et ass beim 1:0 bliwwen an domadder ass Nidderkuer iwwerraschend an de 1/8-Finallen eliminéiert ginn.

Rëmeleng (EP) - Wolz (EP) 0:2

Rëmeleng war an den éischte 45 Minutten déi besser Ekipp a konnt sech méi Golchancen erausspillen. Den Tabelleleader aus der Éierepromotioun huet d'Méiglechkeeten awer net genotzt a gouf dofir an der zweeter Hallschent bestrooft. Wolz ass no 55 Minutten nämlech mat 1:0 a Féierung gaangen. De Keita huet e Fräistouss ënnen an de lénksen Eck gesat. Domadder stoung et 1:0 fir Wolz. D'Gäscht konnten duerno nach eng Kéier noleeën. De Rocha hat de Verbist iwwer déi riets Säit an d'Déif geschéckt an do huet de Wolzer de Ball mat engem Lopp iwwert de Kipper gehuewen an de Ball an de Gol gesat. Den 2:0 fir Wolz, an och d'Schlussresultat.<