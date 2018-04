Musel Pikes géint den T71 Diddeleng © Serge Olmo

Am nationale Basketchampionnat ginn an de Véierelsfinalle vum Playoff nach zwee Halleffinaliste gesicht an domadder d'Géigner vun der Amicale Steesel an der Etzella Ettelbréck. D'Véierelsfinalle ginn am Modus Best-of-Three gespillt.E Mëttwoch den Owend konnt sech de Basket Esch ee vun deenen zwee Tickete sécheren. De leschte Sonndeg hat de Basket Esch schonn déi éischt Partie mat 93:71 géint d'Sparta Bartreng gewonnen. E Mëttwoch den Owend hu sech déi Bartrenger am 2. Duell vun de Véierelsfinallen däitlech besser verkaf, wéi nach de leschte Weekend, ma um Enn ass et awer net duergaangen. De Basket Esch konnt sech mat 92:78 duerchsetzen a sech fir d'Halleffinalle qualifizéieren. Hei waart d'Amicale Steesel op déi Escher. Gespillt gëtt am Modus Best-of-Five. Fir d'Sparta Bartreng ass d'Saison eriwwer.D'Partie tëscht der Sparta an dem Basket Esch war an der éischter Hallschent nach enk. D'Féierung huet ëmmer nees gewiesselt a keng Formatioun konnt sech eng kloer Avance erausspillen, sou datt et no zwee Véierel 43:43 gläich stoung. Am drëtte Véierel konnte sech d'Gäscht dunn awer lues a lues ofsetzen a sou hate si virun de leschten 10 Minutten e Virsprong vun 11 Punkten an et stoung 66:55. De Basket Esch huet sech dës Victoire do net méi huele gelooss, huet de Match konzentréiert zu Enn gespillt a gewënnt um Enn verdéngt mat 92:78.De Géigner an den Halleffinalle vun der Etzella Ettelbréck steet nach net fest. Tëscht dem T71 Diddeleng an de Musel Pikes kënnt et nämlech zu engem drëtten an decisive Match ëm de leschten Ticket an den Halleffinallen. No der 95:86-Victoire vum T71 Diddeleng géint d'Musel Pikes de leschte Weekend, war de Veräin vun der Musel e Mëttwoch den Owend virun den eegene Spectateure gefuerdert. Dem Frank Baum senger Ekipp ass dann och eng Reaktioun gelongen. D'Musel Pikes hu mat 98:70 gewonnen a sech domadder en drëtten an decisive Match an de Véierelsfinalle géint den T71 erausgespillt. D'Musel Pikes hu sech dësen decisive Match verdéngt. Si waren e Mëttwoch den Owend déi méi staark Ekipp. Bis d'Paus hat sech d'Ekipp vun der Musel e Virsprong vun 8 Punkten erausgespillt an et stoung 50:42. No der Paus konnt den T71 weider net richteg dogéint halen, sou datt d'Avance vun der Lokalekipp ëmmer weider gewuess ass an um Enn eng ganz kloer 98:70-Victoire erausgesprongen ass.