© Val Wagner

Dräi Lëtzebuergerinnen haten et an den Haapttableau bei de Slowenien Open gewonnen. D'Ni Xia Lian hat wéi erwaart wéineg Problemer géint d'Ganna Farladanska aus der Ukrain a konnt sech mat enger 4:0 Victoire fir d'Ronn vun de beschten 32 Spillerinne qualifizéieren.Iwwerdeems konnt d'Danielle Konsbruck, dat op der 277. Plaz an der Weltranglëscht steet, sech an enger ganz enker Partie mat 4:3 géint déi 207 Plaze besser klasséiert Koreanerin, Lee Zion behaapten. An der ronn vun de beschten 32 waart elo d'Brasilianerin Takashi Bruna aus Brasilien. Si steet op Plaz 89 an der Weltranglëscht.Eng Enttäuschung gouf et allerdéngs fir d'Sarah de Nutte. D'Spillerin vu Bad Driburg huet sech iwwerraschend mat 1:4 misse géint d'Odo Satsukai aus Japan misse geschloe ginn. D'Sarah de Nutte ass 80 Plaze besser klasséiert, wéi hir Géignerin.Am Dubbel ass awer nach alles méiglech fir d'Sarah de Nutte an d'Ni Xia Lian. Si spillen an der ronn vun de leschte 16 géint eng Koppel aus Ungarn, d'Bernadette Balint an d'Mercedes Nagyvaradi. D'Lëtzebuerger Damme sinn hei héich favoriséiert.