Nodeems en Dënschdeg schonns zwou Véierelsfinalle gespillt goufen, waren e Mëttwoch déi zwou verbleiwend Partien. Hei huet Liverpool fir eng grouss Iwwerraschung gesuergt, well si gewanne kloer a verdéngt mat 3:0 géint Manchester City, dat duerch Goler vum Salah, Oxlade-Chamberlain a Mané. An där anerer Partie huet de Favorit vu Barcelona sech an der 1. Hallschent nach relativ schwéier gedoe géint Roum, gewënnt um Enn awer mat 4:1 duerch zwee Selbsgoler an ee Gol vum Pique an ee vum Suarez. Den Dzeko konnt fir Roum markéieren.

FC Barcelona - AS Roum 4:1

Den 1:0 duerch ee Selbstgol vum de Rossi (04.04.2018) Ee battere Géigegol fir Roum, déi bis zur 38. Minutt gutt dogéingehalen hunn.

Den 2:0 duerch ee Selbstgol vum Manolas (04.04.2018) Zweete Selbsgol an dëser Partie vun de Réimer.

Den 3:0 duerch de Pique (04.04.2018) An der 59. Minutt dunn den éischte Gol vun engem Spiller vu Barcelona.

Den 1:3 duerch den Dzeko (04.04.2018) Barcelona war ze passiv an der Defense an esou konnt Roum markéieren.

De 4:1 duerch de Suarez (04.04.2018) Barcelona stellt den alen Avantage nees hier.

Barcelona wollt vun Ufank un d'Kontroll iwwerhuelen an hat och kloer méi Ballbësetz, ma virun allem an der Ufanksphas hunn d'Réimer ganz gutt verteidegt, deen eenzege Spiller, dee si net wierklech am Grëff haten, war den Iniesta, dee schonn zwou ganz geféierlech Passe gespillt hat. An der 7. Minutt hat hien de Suarez fonnt, deen och de Ball an de Gol schéisse konnt, mee de Spiller aus Uruguay stoung am Abseits.Mee d'Réimer hu sech net verstoppt an hu probéiert séier no vir ze spillen. Chancë konnte si sech awer keng erausspillen, ganz am Géigendeel zu den Haushären, do war et nämlech de Rakitic, deen an der 19. Minutt nëmmen de Potto getraff huet.Barcelona huet méi a méi d'Kontroll iwwerholl a war virun allem mam Messi ëmmer erëm geféierlech, mee d'Réimer Defenseuren kruten ëmmer erëm ee Fouss dotëscht, esou och an der 38. Minutt, mee do hätten d'Italiener wuel besser kee Fouss dotëscht kritt, well do ass den de Rossi an d'Pass vum Inesta gerutscht an esou huet hien de Ball an den eegene Gol geschoss, esou konnt Barcelona a Féierung goen.Et war eng verdéngte Féierung zur Paus, mee bis heihinner hunn déi richteg gutt Chancen op Säite vu Barcelona, ofgesi vum Potto vum Rakitic, nach gefeelt, dat well Roum hannen awer relativ kompakt stoung.Direkt nom Säitewiessel eng ganz déck Chance fir Roum. No enger Flank verschätzt sech de Semedo an esou kënnt de Perotti um zweete Potto ganz fräi zum Kappball, mee hie käppt de Ball laanscht de Gol.Barcelona huet awer weider gedréckt an hat weider Chancen, esou war et an der 53. Minutt de Messi, dee sech mat engem Crochet Plaz gemaach huet an do war dem Argentinier säi Schoss awer ze zentral.An der 56. Minutt dunn den 2:0 fir Barcelona a schonn nees war et ee ganz komesche Gol. Barcelona huet ee Corner kuerz ausgefouert, de Rakitic huet de Ball du fest a flaach an d'Mëtt gespillt an do schéisst den Umtiti de Ball widder de Potto an de Ball spréngt vum Potto widder de Manolas a vun do an den eegene Gol.Nëmmen dräi Minutte méi spéit ass et du richteg batter ginn. De Messi huet de Ball no vir gedriwwen an huet mat engem flotte Säitewiessel de Suarez lancéiert, dee geschoss huet, de Golkipp konnt de Ball paréieren, mee net festhalen an am Noschoss huet de Pique fir den 3:0 gesuergt.Barcelona war an dëser Phas kloer déi besser Ekipp an hat Chancen am Minuttentakt. Roum stoun defensiv komplett nieft der Spuer an dat huet d'Lokalekipp ausgenotzt.Dunn huet Roum awer endlech emol offensiv gespillt an dat huet Wierkung gewisen, well den ter Stegen huet direkt zweemol seng ganz Klass missen ënner Beweis stellen. Den däitsche Golkipp huet mat zwou ganz staarke Paraden de Gol propper gehalen, mee an der 80. Minutt konnt dunn och den ter Stegen näischt méi maachen. Den Dzeko gouf am Strofraum ugespillt, deen huet säi Kierper genotzt, fir sech géint den Alba ze behaapten an du schéisst de Bosnier de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol.Nach war et awer net eriwwer an de Suarez konnt an der 87. Minutt den ale Virsprong nees hierstellen. Den Denis Suarez huet de Ball fest an d'Mëtt ginn an do spréngt de Ball vun engem Réimer Defenseur virun d'Féiss vum Suarez an deen huet de Ball aus ronn 11 Meter an de Gol geschoss.Um Enn gewënnt Barcelona da kloer mat 4:1 géint Roum an huet eng ganz gutt Ausgangspositioun am Retourmatch zu Roum a ka sech schonns lues Gedanken ëm d'Halleffinalle maachen.

FC Liverpool - Manchester City 3:0

De Resumé vum Match Liverpool géint Manchester City (3:0) (04.04.2018) Liverpool wënnt iwwerraschend mat 3:0 géint Manchester City.

Béid Ekippe si mat ganz héijem Tempo an d'Partie gestart an hunn de Géigner schonns ganz fréi gestéiert. Esou war et wéineg verwonnerlech, dass schonns fréi een éischte Gol an dëser Partie gefall ass. Liverpool huet de Ball beim eegene Strofraum gewonnen, de Salah huet de Firmino lancéiert, deem säi Schoss konnt den Ederson nach paréieren, mee am Noschoss huet de Salah de Ball dunn aus kuerzer Distanz erageschoss.Mee City war alles aneschters ewéi schockéiert vun dësem Gol. 2 Minutte méi spéit war et nämlech bal den Ausgläich. Dem Sané säi Schoss ass, no engem flotte Solo, just knapp laanscht de Potto gaangen.Mee Liverpool war weiderhin déi méi geféierlech Ekipp an an der 21. Minutt waren d'Citizens dunn awer definitiv geschockt, well Liverpool konnt do op 2:0 erhéijen. De Mané huet de Ball no vir gedriwwen, City war net no genuch um Mann an do huet den Oxlade-Chamberlain aus ronn 20 Meter mat engem Hummer de Ball am Gol ënnerbruecht.An dëser Phas war einfach guer näischt ze gesi vum engleschen Tabelleleader. City war einfach net op der Héicht an dat huet Liverpool äiskal ausgenotzt. De Laporte huet de Salah um rietse Fligel net ënner Kontroll kritt an den Egypter konnt flanken an huet de Ball genau op dem Mané säi Kapp ginn an deen huet de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol gekäppt.D'Offensivleit vu Liverpool waren einfach ze séier fir d'Defense vu Manchester City, déi komplett iwwerfuerdert waren an der éischter hallwer Stonn.An der Schlussphas vun der éischter Hallschent ass City du besser an d'Partie komm, mee weiderhi war Liverpool déi besser Ekipp, déi och héich verdéngt mat 3:0 an d'Paus gaange sinn.Manchester City huet an der zweeter Hallschent probéiert d'Partie u sech ze rappen, mee zu richteg gudde Geleeënheete si si net komm. Déi batterst Noriicht fir Liverpool gouf et dunn an der 52. Minutt, do huet nämlech de Salah blesséiert missen ausgewiesselt ginn.Liverpool huet de Gäscht d'Spill an der zweeter Hallschent iwwerlooss, d'Haushäre waren immens passiv, mee hunn awer hanne kaum eppes ubrenne gelooss.De Schwong war eraus aus der Partie, d'Spectateuren un der Anfield Road hu keng flott zweet Hallschent gesinn, kaum Golchancen a Liverpool huet sech just nach hannendra gestallt a wollt deen 3:0-Avantage bis zum Schluss halen.Dëst ass hinnen och gelongen an esou sti si schonns bal mat engem Been an der Halleffinall vun der Champions League, dat duerch eng ganz staark éischt Hallefstonn an dëser Partie.