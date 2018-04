En Donneschdeg goufen an der Mëttesstonn d'Véirelsfinalle vun der Coupe de Luxembourg am Futtball gezunn.

Mat der Union Titus Péiteng, dem Racing, Déifferdeng, Hueschtert, Rodange an der US Esch sinn nach 6 Veräiner aus der BGL Ligue mat dobäi. Gréiwemaacher a Wolz sinn nach aus der Éirepromotioun mat vun der Partie.



Hei d'Matcher vun de Véirelsfinallen, déi den 18. Abrëll gespillt ginn:



Péiteng - Racing



Gréiwemaacher - Déifferdeng



Hueschtert - US Esch



Wolz - Rodange



