An den Aachtelsfinalle vun de Slowenien Open huet d'Ni Xia Lian am Eenzel mat 3:4 géint d'Adriana Diaz aus Puerto Rico verluer.

Nieft dem Out am Eenzel war fir d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte och am Dubbel an den Aachtelsfinalle Schluss.D'Lëtzebuergerinnen hu mat 2:3 géint déi ungaresch Koppel Balint/Nagyvaradi verluer.