© afp

Leipzig konnt sech en Donneschdeg am Allersmatch mat 1:0 géint Marseille behaapten, dat duerch ee Gol vum Werner. Arsenal konnt doheem eng kloer 4:1-Victoire géint ZSKA Moskau feieren, Atletico Madrid suergt och fir eng gutt Ausgangspositioun, dat duerch een 2:0-Erfolleg géint Sporting Lissabon an eng staark Ekipp vu Roum ka sech mat 4:2 géint Salzburg behaapten.

RB Leipzig - Olympique de Marseille 1:0

© afp

Leipzig war an der Ufanksphas vun der Partie déi besser Ekipp, mee si hunn et net fäerdeg bruecht, fir sech an eng richteg gutt Positioun ze bréngen.Den däitsche Vize-Champion hat méi Ballbesëtz, si hunn d'Spill kontrolléiert, mee Marseille stoung hannen immens kompakt an huet kaum eppes zougelooss an et waren och d'Fransousen, déi méi geféierlech waren. Si haten eng gutt Chance duerch de Mitroglou, ier de Sarr an der 42. Minutt nëmmen d'Lat getraff huet.An der 45. Minutt ass et dunn awer esou richteg lassgaangen: fir d'éischt gouf et eng villverspriechend Attack vu Leipzig iwwert den Augustin, deen dun awer am Strofraum gefall ass, den Arbitter huet hei lafe gelooss a Marseille huet gekontert a koum direkt zu zwee ganz gudden Ofschlëss, mee béid Kéiere konnt de Gulacsi am Gol paréieren an dunn ass et nees ganz séier an déi aner Richtung gaangen. De Forsberg huet de Ball no vir gedriwwen an huet de Ball gutt behaapt an uschléissen de Werner lancéiert. De jonke Spiller huet mat engem Crochet den Defenseur stoegelooss an huet de Ball dunn an de Gol geschoss. Esou konnt Leipzig mat enger Féierung an d'Paus goen.Mee d'Fransouse si richteg staark aus der Kabinn komm an hu sou richteg Drock gemaach, virun allem den Ocampos war richteg staark a kaum ze bremsen. No engem Gewulls koum hien un de Ball an huet ganz knapps laanscht de Potto geschoss. Kuerz drop huet hien een Defenseur stoegelooss an de Payet lancéiert, mee och hien huet de Gol net getraff.Leipzig konnt d'Spill dunn awer berouegen a konnt och lues a lues nees d'Kontroll iwwerhuelen. Si hunn ëmmer nees probéiert mat séiere Konter-Attacken iwwert de Werner zum Erfolleg ze kommen, mee d'Ekipp vu Marseille stoung hanne weiderhi gutt, mee och d'Fransouse konnten an der Offensiv net un de richtegen Hiewelen zéien.Um Enn ass et eng enk, mee verdéngte Victoire fir d'Ekipp vum Trainer Ralph Hasenhüttl. Ma dat do kéint am Retourmatch zu Marseille nach eng ganz kriddeleg Affär ginn.

FC Arsenal - ZSKA Moskau 4:1

© afp

Arsenal hat de bessere Start an d'Partie erwëscht a konnt sech fréi an der 9. Minutt virum Strofraum vun de Russe presentéieren. Hei hu si de Ball op déi riets Säit, op de Bellerin ginn an deen huet ee flaache Ball an d'Mëtt ginn, dee bis op den zweete Potto duerchgaangen ass, wou de Ramsey de Ball aus ronn 8 Meter eraschéisse konnt.D'Reaktioun vun ZSKA Moskau huet awer net laang op sech waarde gelooss. Nëmme 6 Minutte méi spéit huet de Golovin ee wonnerschéine Fräistouss uewe riets an den Eck gesat. Keng Chance fir den Cech am Gol vun den Haushären. Virdru war de Wernbloom gefoult ginn.An der 22. Minutt ass den Özil du mam Ball an héijem Tempo an de Strofraum gelaf an do gouf hie vum Shennikov geluecht an den Arbitter huet direkt op den Eelefmeterpunkt gewisen. De Lacazette ass ugetrueden an huet de Ball äiskal erageschoss.Moskau wollt nees séier reagéieren, mee déi Kéier ass et no hanne lassgaangen, well du krute si nach ee gesat a schonn erëm war et de Ramsey. Den Özil huet en wonnerschéi Pass iwwert d'Defense vun de Russe gespillt an do huet de Ramsey an der Loft de Ball mam Ausserëss iwwert den Akinfeev an de Gol gelupft.An der 35. Minutt ass et du richteg batter ginn. Si kruten den Özil einfach net an de Grëff an den Däitschen huet de Lacazette am Strofraum fonnt an deen huet de Ball aus ronn 10 Meter an den Eck geschoss, fir op 4:1 ze stellen.Mat dësem Stand goufen dunn och d'Säite gewiesselt. Direkt nom Säitewiessel war den Özil nees net ze stoppen, hien huet de Mkitharyan ugespillt, mee dee schéisst aus kuerzer Distanz donieft.Moskau konnt an der 64. Minutt markéieren, mee den Dzagoev war bei sengem Kappball am Abseits.Dono ass net méi vill geschitt an esou bleift et bei dësem verdéngte 4:1 fir Arsenal, déi domat schonns mat engem Been an der Halleffinall stinn.

Atletico Madrid - Sporting Lissabon 2:0

© afp

D'Partie huet alles aneschters ewéi gutt fir de portugisesche Vertrieder ugefaangen. No enger Feelpass konnt den Diego Costa de Ball recuperéieren. De Costa huet de Koke lancéiert an de Spuenier huet de Ball schonns an der 1. Minutt an de Filet gesat.No dësem Feeler an der éischter Minutt ass Lissabon dunn awer besser ginn an huet d'Partie an d'Hand geholl. Déi besser Geleeënheeten haten awer weider d'Haushären, esou war et an der 17. Minutt de Lucas, dee just iwwert de Gol geschoss huet.Dono ass Atletico Madrid nees méi staark ginn an et gouf och e puer kriddeleg Aktiounen, wou d'Spuenier och Eelefmetere gefuerdert hunn. Dës krute si awer net vum Här Karasev.D'Madrilene konnte sech dunn awer nees berouegen, well si konnte virun der Paus nach eemol zouschloen. De Koke huet de Griezmann an d'Déift geschéckt, deen de Ball behaapte konnt an esou eleng virum Golkipp stoung an dat huet de Fransous sech net entgoe gelooss a konnt aus ronn 10 Meter markéieren.An der 48. Minutt hätt den Diego Costa eigentlech missen den 3:0 maachen, hie stoung ganz eleng virum Gol, ma do ass hien dem Rui Patricio an d'Äerm gelaf.An der 65. Minutt dunn eng ganz gutt Méiglechkeet fir Sporting. No engem Corner ass de Ball virum Coates gelant, mee dee war esou iwwerrascht, dass hien net vill aus der Geleeënheet maache konnt.Bei Lissabon huet d'Konsequenz an d'Präzisioun gefeelt a virun allem hu si zäitweis ëmmer nees nogelooss an hunn Atletico sou nees an d'Spill bruecht, mee och d'Spuenier konnten net méi markéieren, esou dass Atletico Madrid mat 2:0 gewënnt.

Lazio Roum - Red Bull Salzburg 4:2

© afp

Lazio Roum hat dacks Problemer an der Ufanksphas an dëser Saison, ma en Donneschdeg den Owend sollt et besser goen. Den Immobile huet de Ball erausginn op de Basta, dee wollt de Ball zeréck an d'Mëtt ginn op den Top-Scorer Immobile, mee deen huet de Ball verpasst, hannert him huet awer de Lulic gelauert an deen huet de Ball dunn an der 8. Minutt aus kuerzer Distanz am Gol ënnerbruecht.Salzburg war nom Gol weiderhin engagéiert an huet motivéiert no vir gespillt, et huet hei awer un der néideger Konsequenz bei der leschter Pass oder beim Schoss gefeelt.No ronn enger hallwer Stonn dunn d'Erléisung fir Salzburg. Nodeems de Basta den Dabbur am Strofraum an d'Gesiicht geschloen huet, gouf et Eelefmeter an de Berisha huet vum Punkt aus ausgeglach.Esou ass et mat engem 1:1 an d'Paus gaangen. Och d'Ufanksphas vun der zweeter Hallschent huet den Italiener gehéiert an déi ware richteg geféierlech a konnten an der 49. Minutt op een Neits a Féierung goen. De Parolo huet de Ball mat der Hack an de Gol geschoss.Salzburg huet probéiert d'Spill ze berouegen an aus eegenem Ballbesëtz eraus zum Erfolleg ze kommen, ma si hu sech immens schwéier gedoen, well d'Italienerin een immensen Drock ausgeüübt hunn.An der 71. Minutt konnt Salzburg dunn awer schonn nees ausgläichen. D'Defenseure vu Lazio hunn de Ball hannen net erauskritt an do huet den Dabbur den agewiesselten Takumi Minamino lancéiert an dee konnt mat sengem éischte Ballkontakt op 2:2 stellen.Mee nëmmen dräi Minutte méi spéit d'Äntwert vun de Réimer. De Felipe Anderson setzt sech géint direkt e puer Defenseuren duerch a léisst och dem Walke am Gol keng Chance a bréngt esou Lazio nees a Féierung.Dunn eng Minutt drop gouf et d'Entscheedung. Salzburg hat sech vum Réckstand nach net erhuelt, ewéi Lazio Roum a Persoun vum Ciro Immobile eng véierte Kéier zougeschloen huet.No enger dramatescher Phas tëscht de Minutten 71 a 74 huet d'Partie sech entscheet a Lazio geet als verdéngte Gewënner vum Terrain.