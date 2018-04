An der Futtball Éierepromotioun huet den CS Gréivemaacher en Donneschdeg um gréngen Dësch zwee Punkten an der Tabelle gutt gemaach.

D'Verbandsgeriicht huet nämlech enger Plainte vun deene Maacher Rechnung gedroen. Et goung méi Präzis ëm d'Partie géint d'Millebaach de leschte Weekend. Des haten nämlech amplaz de just véier Transfert-Spiller, déi erlaabt sinn, fënnef um Bou stoen. Den CS Gréivemaacher hat doropshi Protest ageluecht. D'Partie war u sech mat engem 1-1 Gläichspill op en Enn gaangen. Um Enn gewënnt d'Equipe vun der Musel de Match mat 3-0. Domat stinn di Maacher an der Tabelle elo op der Relegatiounsplaz.