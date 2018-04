Bei de Russe schéngt et e bëssen u frëschem Blutt an der Defense ze feelen, well en Donneschdeg den Owend stoungen déi nämmlecht Defenseuren um Terrain, ewéi schonns beim Duell tëscht deenen 2 Ekippen am Joer 2006.12 Joer méi spéit stoungen nach ëmmer de Golkipp Igor Akinfeev (31) an d'Defenseuren Aleksey Berezutski (35), Vasili Berezutski (35) an de Sergey Ignashevich (38) um Terrain. D'Defense vun de Russe kënnt esou lues an den Alter, wat och erkläert, firwat si net mam Tempo vun den Englänner en Donneschdeg den Owend konnte mathalen. Um Enn verléiert Moskau nämlech mat 1:4.Am Verglach, am Joer 2006 konnt Moskau sech mat 1:0 behaapten. D'Ekipp vun Arsenal huet sech allerdéngs staark verännert. Deemools stounge bei Arsenal dës 11 um Terrain: Lehmann, Hoyte, K. Touré, Gallas, Clichy, Fàbregas, Gilberto Silva, van Persie, Rosicky, Hleb, Henry. Kee vun dësen 11 spillt méi bei de Gunners.