X

Et gëtt sécher keen einfachen Duell géint Georgien, och wann d'Lëtzebuerger Nummer 1, de Gilles Muller, mat dobäi ass. Et ass mëttlerweil 3 Joer hier, dass déi aktuell Nummer 29 an der Weltranglëscht fir d'leschte Kéier fir d'Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp gespillt huet.D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet dës Saison nach net seng beschte Form erreecht a wëll iwwert den Davis Cup Confiance fir déi nächste Méint um ATP-Circuit tanken.De Gilles Muller spillt e Samschdeg um 15 Auer den éischte Match géint den Zura Tkemaladze, e 17 Joer alen Nowuessspiller, deen nach net um Profi-Circuit spillt. Déi eigentlech Nummer 1 aus Georgien, den Nikoloz Basilashvili ass net op Lëtzebuerg komm, och wann d'Nummer 86 op der Welt déi lescht 2 Deeg annoncéiert war.De Johny Goudebourg huet den Ugo Nastasi fir den zweeten Eenzel nominéiert. De 25 Joer ale Lëtzebuerger spillt e Samschdeg hoffentlech mat engem 1:0-Avantage am Réck géint den George Tsivadze, d'Nummer 861 op der Welt.

E Sonndeg stinn zu Esch am nationalen Tenniszenter vun 11 Auer un, dann den Dubbel, an duerno nach zwee Eenzel um Programm. Bei dëser Partie dëse Weekend geet et ëm de Maintien an der Europa-Afrika Grupp 2.