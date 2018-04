© Jeff Birsens

Mat der US Esch a Stroossen stounge sech e Freideg den Owend zwee Veräiner aus dem Tabellekeller géigeniwwer. Den Opsteiger vun Esch steet ofgeschloen op der leschter Plaz an der Tabell a konnt och géint Stroossen op en Neits net Punkten. Fir Stroossen gesäit et besser aus. De Veräin vum Roland Schaack huet duerch d'1:0-Victoire bei der US Esch d'Relegatiounsplaz verlooss a steet an der provisorescher Tabell elo op der 11. Plaz, dat mat 19 Punkten. Rodange rutscht op déi 12. Plaz mat 18 Punkten, e Sonndeg ass d'Ekipp vum Domenico Micarelli beim RM Hamm Benfica op Besuch.Esch a Stroossen hu sech e Freideg den Owend eng ausgeglache Partie geliwwert. An der éischter Hallschent hate béid Veräiner déi eng oder aner gutt Golchance. Béid Ekippen hu gläich zweemol de Potto getraff. An der 7. Minutt war e Fräistouss vum Jager aus 20 Meter widdert de Potto gaangen, den Escher Kipper wär hei ouni Chance gewiescht. An der 19. Minutt war et de Ribeiro vun den Escher, deen de Ball aus der Distanz widdert de Potto gesat hat. Virun der Paus hat de Rani nach d'Chance den Opsteiger a Féierung ze bréngen. Hien hat d'Verteideger vu Stroossen stoegelooss a war eleng virum Schon opgedaucht, säi Schoss war allerdéngs net genuch cadréiert an ass laanscht de Gol gaangen.No der Paus hat d'US Esch nees kee Gléck. No engem Fräistouss ass dem Dione säi Kappball an der 50. Minutt nees um Potto hänke bliwwen. Direkt am Géigenzuch ass et Stroossen gelongen, mat 1:0 a Féierung ze goen. No enger flaacher Flank vum Runser hat de Jager de Ball an de Filet gesat. No der Féierung hat Stroossen méi vum Match, déi Escher hu sech schwéier gedoen nach de Wee no vir ze fannen. Kenger Ekipp sollt nach e Gol geléngen, sou datt Stroossen mat 1:0 zu Esch wënnt an dräi ganz wichteg Punkte mat heem hëlt.