E Freideg den Owend war an der däitscherden Optakt vum 29. Spilldag. Hannover huet sech mat 2:1 géint Bremen duerchgesat.No enger schéiner Kombinatioun hat den Harnik an der 17. Minutt de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol gesat. Nom 1:0 vun Hannover war Bremen déi méi aktiv Ekipp um Terrain an huet ëmmer nees Lächer an der Verteidegung vun den Haushäre fonnt. Esou ee Lach hat de Kruse an der 25. Minutt fonnt, ma de Spiller huet mat sengem méi schwaache rietse Fouss de Ball iwwert d'Lat gesat. Kuerz virun der Paus konnt Hannover d'Féierung ausbauen. Nodeems de Bakalorz mat engem Lop iwwert de Keeper nach um Potto gescheitert ass, ass de Klaus un de Ball komm a konnt dësen ouni Problemer iwwert d'Linn drécken. Mat der 2:0-Féierung fir Hannover ass et an d'Paus gaangen.No der Paus huet Bremen weiderhin net de richtege Schlëssel géint Hannover fonnt. An der 74. Minutt huet den Delaney et du mat engem laange Ball an den Zentrum probéiert an e sollt domadder richteg leien. De Belfodil ass nämlech un de Ball komm a konnt dëse mam Kapp a mat der Hëllef vun der Lat an de Gol setzen. Den 1:2 fir Bremen.An der Schlussphas ass et dunn hinn an hir gaangen, ma Hannover konnt d'2:1-Féierung iwwert d'Zäit retten a séchert sech 3 Punkten.An dera Frankräich ass de PSG bei St. Etienne net iwwert een 1:1-Remis erauskomm. No 17. Minutte war d'Lokalekipp duerch e Gol vum Cabella mat 1:0 a Féierung gaangen. St. Etienne hat an der 31. Minutt dunn d'Chance per Eelefmeter d'Féierung auszebauen, ma dem Cabella säi Schoss war ze schwaach, sou datt de Kipper vum PSG kee Problem hat, de Ball ze paréieren. Fir de PSG, dee vun der 41. Minutt un nëmmen nach zu 10 um Terrain stoung, huet et laang no enger Néierlag ausgesinn. An der Nospillzäit huet den Debuchy vu St. Etienne dunn awer de Ball an den eegene Gol gesat, sou datt de Match 1:1 ausgaangen ass an de PSG 1 Punkt mat heem geholl huet.