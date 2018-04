© pressphoto (Archiv)

Den Abruscia hat d'Stuttgarter Kickers an der 30. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. Den Ausgläich fir Elversberg huet de Göttel an der 45. Minutt geschoss.De Lëtzebuerger Nationalspiller Aldin Skenderovic stoung an der Startformatioun vun Elversberg an huet déi 90 Minutten duerchgespillt.