D'Amicale Steesel huet e Freideg den Owend wéi erwaart kloer beim Gréngewald gewonnen. No 4 Véierel stoung et 70:39.D'Ekipp vu Steesel hat allerdéngs de Start an d'Partie verschlof a loung nom 1. Véierel mat 7:18 hannen. Dësen Tëschestand konnt ee bis d'Paus korrigéieren a sech eng 37:29 Avance erausspillen. No der Paus huet d'Amicale Steesel näischt méi ubrenne gelooss an de Virsprong ass weider an d'Luucht gaangen. Mat engem 57:39 ass et an de leschte Véierel gaangen. Hei hunn d'Damme vu Steesel een 13:0 gemaach, fir de Match um Enn mat 70:39 ze gewannen.