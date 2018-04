© afp (Archiv)

Iwwerdeems gouf et Victoirë fir Wolfsburg a Gladbach. Köln a Mainz deelen 1:1.

Freiburg - Wolfsburg 0:2

Et war ee wichtege Match fir d'Gäscht vu Wolfsburg an esou si si och mat der entspriechender Motivatioun op den Terrain gaangen a si si schonn an der 2. Minutt belount ginn. De Gulde wollt de Ball klären, mee do huet hien de Ball onfräiwëlleg fir den Didiavi opgeluecht, deen dem Schwolow am Gol keng Chance gelooss huet.Freiburg huet sech an der Ufanksvéierelstonn immens schwéier gedoen a krut keng richteg Linn an hiert Spill. Wolfsburg war méi gëfteg a méi geféierlech. An der 20. Minutt hate si dunn hir éischt gutt Chance. No enger Standard-Situatioun huet de Gulde säin Zil awer esou just verpasst.Freiburg hat an der 1. Hallschent méi Ballbesëtz, mee richteg Kapital konnte si net doraus schloen.An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild, Freiburg war beméit, mee et sollt näischt ginn.An der 83. Minutt war et dunn nees den Didavi, deen du fir d'Entscheedung gesuergt huet. De Spillervu Wolfsburg konnt op Virlag vum Origi den 2:0 markéieren a séchert Wolfsburg domat dräi wichteg Punkten am Ofstigskampf.

Köln - Mainz 1:1

Zu Köln war absoluten Ofstigskampf ugesot. Den Zweetleschte géint den Drëttleschten. Mat enger Victoire kéint Köln op dräi Punkten u Mainz erukommen.Et waren d'Gäscht, déi hei besser an d'Partie komm sinn, mee et waren awer d'Haushären déi an der 7.Minutt a Féierung goe konnten. Den Osako huet de Bittencourt op der Säit lancéiert, deen huet mat senger Flank den Hector fonnt, deen aus kuerzer Distanz verwandele konnt.Mainz stoung immens héich, huet fréi attackéiert an esou de Kölner net vill Chance gelooss, fir hiert Spill ze entfalen. Ma och Mainz huet sech am Spill no vir schwéier gedoen, esou dass et mat der 1:0-Féierung an d'Paus gaangen ass.No der Paus koum dunn aus dem Näischt an der 50. Minutt den 1:1 fir Mainz. De Pablo de Blasis konnt de Ball no enger Flank an de Gol schéissen.Keng Ekipp konnt bis zum Schluss méi markéieren, esou dass et fir béid Ekippen 1 Punkt gëtt, wat fir kee wierklech hëllefräich ass.

Augsburg - Bayern 1:4

Augsburg konnt e Samschdeg eng gutt hallef Stonn mathalen a konnt an der 18.Minutt esouguer a Féierung goen. De Boateng huet de Ball géint de Cordova verluer, dee sech du virum Ulreich presentéiere konnt. De Golkipp vu München konnt de Ball paréieren, mee vun him ass de Ball onglécklech widder de Süle geflunn a vun do an den eegene Gol.An der 32. Minutt koum dunn d'Reaktioun vum Rekordchampion. Den Tolisso huet de Kimmich iwwer d'Säit geschéckt, deen de Ball zeréck an d'Mëtt op den Tolisso flankt, deen de Ball aus ronn 5 Meter an de Gol käppt.6 Minutte méi spéit dunn och nach d'Féierung fir d'Gäscht vu München. Op een Neits si si iwwer d'Säit vum Kimmich komm, dee sech gutt duerchgesat huet an de Ball flaach an d'Mëtt ginn huet op de Bernat, deen de Ball mat der Hack opgeluecht huet fir de James, dee markéiere konnt.No der Paus konnt Bayern dunn nach een dropsetzen. De James huet sech am géigneresche Strofraum gutt duerchgesat an huet de Ball zeréckgeluecht op de Robben, dee keng gréisser Problemer hat, fir de Ball aus ronn 14 Meter an de Gol ze schéissen.An der 87. Minutt huet de Wagner, no engem Corner vum Rudy, fir 4:1-Schlussresultat gesuergt an domat ass Bayern fréizäiteg däitsche Champion.

Gladbach - Hertha 2:1

Laang Zäit ass net vill an dëser Partie geschitt, dat well béid Formatioune sech neutraliséiert hunn. D'Hertha war wuel ee Stéck besser, ma konnt awer net wierklech geféierlech Aktiounen opweisen.An der 40. Minutt gouf et dunn awer de Gol fir d'Ekipp aus der Haaptstad. De Stark huet de Ball an d'Mëtt op de Selke geflankt, deen de Ball mat der Schëller matgeholl huet, de Vestergaard wollt virum Sommer klären a koum och mat der Foussspëtzt un de Ball, allerdéngs ass de Ball beim Kalou gelant, deen de Ball iwwert d'Linn gedréckt huet.Nom Säitewiessel konnt Gladbach reagéieren an duerch den Herrmann ausgläichen, allerdéngs hu si sech net laang gefreet, well de Video-Assistent huet de Gol annuléiert, well den Hazard virdrun am Abseits stoung.Ma Hertha gouf an der Schlussvéierelstonn äiskal erwëscht. Den Thorgan Hazard huet nämlech direkt zweemol getraff a séchert Gladbach domat eng knapp Victoire.E Samschdeg um 18.30 Auer ass nach d'Partie tëscht Hamburg a Schalke.