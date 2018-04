© Hugo

D'Musel Pikes hunn den Ufank vun der Partie komplett verschlof an den T71 huet wonnerbar als Ekipp agéiert. Beim Stand vu 17:8 fir den T71 hat nach kee Spiller méi, ewéi 4 Punkten, wat weist, dass déi Diddelenger de Ball gutt rotéiert hunn an als Ekipp gespillt hunn. Ma d'Musel Pikes wollten d'Partie net schonns esou fréi aus der Hand ginn a konnte bis zum Enn vum 1. Véierel nach eemol opdréinen, esou dass si nëmme méi dräi Punkten hanne waren.D'Musel Pikes hunn den zweete Véierel esou ugefaangen, ewéi si den éischte Véierel opgehalen hunn an esou konnte si net nëmmen ausgläichen , mee esouguer d'Féierung iwwerhuelen. Duerch en 11:2 Laf konnte si sech eng Avance vu 6 Punkten erausspillen. Ma déi Kéier konnt den T71 reagéieren a sech zeréckkämpfen, esou dass et beim Stand vu 45 op 45 an d'Paus gaangen ass.Am drëtte Véierel hunn déi Diddelenger eigentlech de Match gemaach, si hu vu Feeler vun de Miseler profitéiert a konnten a Féierung goen, ma géint Enn vum Véierel ass näischt méi vun hinne komm an d'Pikes konnte 7 Punkten um Stéck maachen, fir mat engem 62 op 60 Avantage an de Schlussvéierel ze goen.Am leschten an decisive Véierel war et laang Zäit ee Kapp-u-Kapp-Rennen. Beim Stand vu 77 op 76 fir den T71 huet den Tom Schumacher de Ball verluer an d'Pikes si mat 78 op 77 a Féierung gaangen, do waren nach 17 Sekonnen ze spillen. Ma du krut Diddeleng jo nach eemol de Ball an dësen hu si verluer an hunn du gefoult, esou gewannen d'Pikes mat 79 op 77 géint den T71 Diddeleng. Den T71 war an der Schlussphas einfach ze naiv.