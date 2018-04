© AFP

Ammuss Manchester City nach e bësse waarden, ier een dann definitiv de Championstitel ka feieren. Um Samschdeg huet d'Ekipp vum Pep Guardiola nämlech mat 2:3 géint Manchester City verluer.An der éischter Hallschent hat am Derby nach alles no enger Victoire vu Manchester City ausgesinn. D'Lokalekipp loung nämlech duerch Goler vum Kompany an der 25. Minutt an dem Gündogan an der 30. Minutt mat 2:0 a Féierung. Manchester United hat net vill entgéint ze setzen a konnt frou sinn, an der Paus net nach méi héich hannen ze leien.No der Paus huet d'Partie sech gedréint, elo war et net Manchester City, déi de Match gemaach hunn, mee Manchester United. De Gäscht ass et gelongen duerch zwee fréi Goler de Match ze dréien. An der 53. Minutt huet de Pogba fir d'éischt op 1:2 verkierzt, fir 2 Minutte méi spéit op 2:2 auszegläichen. Manchester City war net méi erëm ze erkennen an hat näischt méi ze gutt am Match. Fir d'Decisioun huet an der 69. Minutt de Smalling gesuergt. Hien huet den 3:2 geschoss an déi dräi Punkte fir Manchester United geséchert. Den nächste Weekend huet Manchester City déi nächst Chance sech de Championstitel fréizäiteg ze sécheren.Liverpool ass e Samschdeg net iwwert een 0:0 zu Everthon erauskomm.

An der Ligue 1 a Frankräich gewënnt Monaco mat 2:1 géint Nantes. D'Gäscht waren an der 32. Minutt duerch den Thomasson mat 1:0 a Féierung gaangen. Monaco konnt nach virun der Paus de Match dréien, dat duerch e Gol vum Falcao an der 42. Minutt an de Romy Lopes an der 45. Minutt.



Lille verléiert zu Bordeaux mat 1:2. De Veräin vum Gérard Lopez bleift doduerch op enger direkter Ofstigsplaz.



An Italien huet Benevento Calcio géint Juventus Turin mat 2:4 de Kierzere gezunn. Bei der Juve war den Dybala mat direkt 3 Goler de Mann vum Match. De 4. Gol fir den Tabelleleader huet de Costa geschoss. An der Tabell huet Juventus Turin 7 Punkten Avance op Neapel, déi eréischt e Sonndeg am Asaz sinn.



D'AS Roum verléiert 0:2 géint Florenz.

