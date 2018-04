Jeunesse - Rouspert © Kevin Estebanez

Péiteng - Hueschtert 1:2

© Joé Haas

No 22 Minutten konnten d'Gäscht vun Hueschtert a Féierung goen. Et war e grousse Feeler vun der Péitenger Defense vun deem den Desevic profitéiere konnt an de Ball aus 15 Meter an de Goal geschoss huet. Nëmme 5 Minutte méi spéit dann awer d'Äntwert vun de Péitenger an och do war et e Feeler an der Defense. De Basic krut soumat de Ball, huet e Géigeniwwer ëmspillt an de Ball iwwert d'Linn gedréckt.An der 87. Minutt konnt den Dervisevic den 2:1 markéieren. Den Hueschterter koum duerch d'Defense an aus dem Laf eraus konnt en de Ball an de Gol schéissen.

Diddeleng - Racing 2:0

Zu Diddeleng kruten d'Spectateuren kee groussaartege Fussball gebueden an et ass mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. Insgesamt war déi éischt Halschent ausgeglach mee ouni vill Golchancen an esou war et eng Halschent déi sech haaptsächlech am Mëttelfeld ofgespillt huet.12 Minutten no der Paus konnt Diddeleng awer a Féierung goen. No enger Flank vum Melisse, huet den Humbert de Ball ofgeffälscht, den Ibrahimovic koum virum Golkipp mam Kapp un de Ball an et stoung 1:0. 78 Minutten waren ëm wéi den Ibrahimovic säin zweete Gol vum Dag konnt schéissen. De Pokar huet em de Ball an de Laf gespillt an am 1 géint 1 huet de Ruffier de Kierzere gezunn.

Munneref - Nidderkuer 0:0

© Eugène Thommes

Nidderkuer war no den éischte 45 Minutten déi kloer besser Ekipp mee krut de Ball net an de Gol. Mee Mondorf huet awer mat allem wat se haten gekämpft an hu sech an all Ball gehait. Och an der zweeter Halschent huet Mondorf alles eragehäit an erkämpft sech e 0:0 géint den Tabellenzweeten.

Jeunesse - Rouspert 4:1

Vun Ufank un waren et just déi Escher déi gespillt hunn an déi Rousperter ware just Statisten. An der 32. Minutt huet de Kyereh déi Escher dann erléist a konnt den 1:0 markéieren. De Joel Pedro huet eng wonnerbar Pass op de Kyereh gespillt, deen huet de Ball gutt ugeholl an de Ball iwwert de Golkipp an de Goal geschoss. No dësem Gol, huet d'Jeunesse awer e Gang zeréck geschalt an hat op eemol Problemer an der Verteidegung.Mat hierer éischter Golchance konnt Rouspert dann awer den 1:1 schéissen. E Schoss vum Weirich léisst de Sommer no vir sprangen, de Ball koum nees bei de Stiermer a konnt de Ball am Gol ënnerbréngen. D'Jeunesse konnt awer äntweren an ass an der 63. Minutt nees a Féierung gaangen. Den agewiesselte Stumpf krut de Ball vum Kyereh an huet ouni ze iwwerleeën ofgezunn a schonn stoung et 2:1. An der 77. Minutt konnt de Stumpf den zweete Gol a soumat den 3:1 markéieren. No 87 Minutten war et dunn nach eng kéier de Kyereh deen de Match mam 4:1 entscheed huet.

Hamm Benfica - Rodange 2:0

© Jeff Birsens

Eng schwaach éischt Halschent kruten d'Spectateuren zu Hamm gesinn. Et gouf net vill Golchancen a vill Ballverloschter. Esou konnt ee just op eng besser zweet Halschent hoffen. Mee besser ass et awer am Ufank vun der zweeter Halschent trotzdem net ginn. An der 68. Minutt huet sech dat awer geännert an Hamm konnt den 1:0 markéieren. No engem Korner koum de Bukvic zum Kappball a konnt de Goedert am Gol vu Rodange iwwerwannen. No 80 Minutten konnt de Mokrani den 2:0 markéieren an de Match entscheeden. De Golkipp wollt de Ball fortschéissen, schéisst säin eegene Matspiller un, de Ball ass virum Mokrani gelant a schonn stoung et 2:0.

Déifferdeng - Fola 0:2

© Bryan Gomes

An der éischter Halschent gouf et net all ze vill Golchancen mee et war awer d'Fola déi eng konnte notzen a mat enger 1:0-Féierung an d'Paus gaange sinn. An der 42. Minutt huet de Laterza eng Flank vu riets an d'Mëtt bruecht an de Seydi huet de Ball wuchteg an de Goal gekäppt. Bei der Fola huet de Bernard awer guer keng gutt Leeschtung gewisen an huet de Ball direkt e puer mol onnéideg verluer mee déi Déifferdenger konnten dës Kadoen net unhuelen.No der Paus waren et déi Déifferdenger déi gedréckt hunn a méi Goalchancen haten. Mee d'Fola hat awer déi méi däitlech besser mee konnten dës an der 52. Minutt duerch den Hadji an an der 68. Minutt duerch de Seydi net notzen. An der 89. Minutt konnt de Klapp no enger Flank mat engem wonnerschéine Fallrückzieher den 2:0 markéieren an de Match entscheeden.