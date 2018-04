X

© pressphoto

De Johny Goudebourg iwwert dem Ugo Nastasi seng Partie



Nom éischten Dag loung d'Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp scho mat 2:0 géint Georgien a Féierung. De Gilles Muller an den Ugo Nastasi haten hir Simplen um Samschdeg gewonnen.E Sonndeg de Moien hunn den Ugo Nastasi an de Gilles Muller am Dubbel du scho fir d'Decisioun gesuergt. D'Lëtzebuerger Koppel hat keng Problemer géint d'Georgier Aleksandre Metreveli an de George Tsivadze an decidéieren d'Partie no enger Stonn an 8 Minutten an 2 Sätz mat 6:3 a 6:1 fir sech.Fir Lëtzebuerg ass dat den 3. Punkt, wat duer geet, fir géint Georgien ze gewannen. Mat dëser Victoire ka Lëtzebuerg sech an der Europa/Afrika Grupp 2 halen. Déi zwee Simplen e Sonndeg de Mëtteg hunn nëmmen nach e statistesche Wäert.Fir de Gilles Muller war et e gelongene Comeback am Davis Cup. No 3 Joer war hien nees mat dobäi a konnt also direkt mat der Lëtzebuerger Ekipp eng Victoire feieren.E Samschdeg hat de Gilles Muller am éischte Simple géint den Zura Tkemaladze gespillt. D'Lëtzebuerger Numm 1 hat keng Problemer géint de 17 Joer jonke Georgier an huet souverän an zwee Sätz mat 6:3 a 6:2 gewonnen.Am zweete Simple vun e Samschdeg hat et de Lëtzebuerger Ugo Nastasi mam Georgier George Tsivadze ze dinn. D'Partie tëscht béide Spiller war ganz spannend, um Enn konnt sech de Lëtzebuerger awer an 3 Sätz mat 3:6, 7:5 a 6:4 duerchsetzen.