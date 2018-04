© afp

Dortmund - Stuttgart 3:0

No den éischte 45 Minutten war Dortmund mat 1:0 a Féierung wat awer zimlech glécklech fir d'Haushäre war wëll den Optrëtt bis zum 1:0 net déck war. Mee an der 38. Minutt war et de Pulisic deen eigentlech wollt flanken mee de Ball ass am Wénkel ageschloen. Kuerz no der Paus konnt Dortmund dann direkt op 2:0 erhéijen. De Batsuhayi huet schéin op de Sahin weidergespillt, den Tierk huet de Ball nees op de Belge an d'Mëtt geluecht a konnt de Ball iwwert d'Linn drécken. No 59 Minutten ass et dann däitlech ginn an et stoung 3:0. Den Dahoud huet de Ball op de Pulisic gechippt, deen huet de Ball op de Philipp zeréck geluecht, säin éischte Schoss konnt den Zieler nach ofwieren mee beim Noschoss hat e keng Chance méi.

Frankfurt - Hoffenheim 1:1

Am Ufank vum Match hu béid Ekippen e bëssen zeréckhalend gespillt mee am Schluss vun der éischter Halschent hunn se dunn allen zwee e Gang eropgeschalt a konnten sech gutt Golchancen erausspillen. Wéi an der 42. Minutt: E Korner vum De Guzman ass bis bei de Russ duerchgerutscht mee de Baumann huet ganz staark gehalen. Dem Kaderabek säi laangt Been huet dann nach verhënnert dat de Jovic de Ball an den eidele Gol gedréckt huet.Kuerz no der Paus konnt dann awer de Jovic den 1:0 markéieren. De Wolf huet eng scharf Flank an de Fënnefmeter-Raum bruecht wou de Jovic de Ball an de Gol gegrätscht huet. 7 Minutte méi spéit huet Hoffenheim awer geäntwert a konnt den 1:1 schéissen. De Baumann huet de Ball ofgeschloen, den Uth mam Kapp op de Gnabry weidergeleet, deen huet seng Schnellegkeet ausgespillt an dem Hradecky am Gol keng Chance gelooss. Dono ass dann och kee Gol méi gefall an et ass beim 1:1 bliwwen.E Méindeg um 20.30 Auer spillt dann nach Leipzig géint Leverkusen.