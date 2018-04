Ausserdeem gewënnt Arsenal géint Southampton, Chelsea krit just 1 Punkt an Neapel gëtt de Championnat nach net op.

© afp

Premier League

An der ieweschter Divisioun an England gewënnt Arsenal London an engem emkämpfte Match mat 3:2 géint Southampton. D'Goler konnten den Aubameyang a Welbeck (2x) schéissen. An der Nospillzäit hunn nach de Stephens (Southampton) an Elneny (Arsenal) déi rout Kaart gesinn.Am Match géint West Ham United huet Chelsea fiedere gelooss a spillt just 1:1. D'Goler hunn den Azpilicueta (Chelsea) an Chicharito (West Ham) geschoss.

Serie A

An Italien verléiert den Inter Mailand mat 0:1 géint den FC Turin. Neapel bleift weider u Juventus drun a wënnt mat 2:1 géint Chievo. Lazio Roum gewënnt mam nämlechte Resultat géint Udinese.

Primera Division

A Spuenien trenne sech am Derby tëscht Real Madrid an Atletico Madrid déi zwou Ekippen mat engem 1:1. Nodeems de Ronaldo d'Heemequipe mat 1:0 a Féierung brénge konnt, war et de Star op der anerer Säit, Griezmann, dee just 4 Minutte spéit ausgläiche konnt.