Magaly Meynadier no 2 Joer nees am Trikot vun de Musel Pikes (08.04.2018) Eigentlech war d'Saison fir d'Magaly Meynadier scho gelaf. D'Nationalspillerin ass mat hirer Ekipp vu Saarlouis net an d'Playoffs komm.

6 Minutten woren um Samschdeg tëscht de Pikes an dem T71 gespillt, ewéi d'Magaly Meynadier fir d'Cathy Schmit op den Terrain koum. Fir d'Profispillerin war et deen éischten offizielle Match am Trikot vun de Miseler no 2 Joer.D'ganz Pikes Equipe ass frou, d'Magaly nees an hiren eegene Reien ze hunn. Souwuel fir de Coaching Staff a fir d'Matspillerinnen wor kloer, dass si mam Magaly hirer Hëllef nëmme gewannen kéinten.Ugangs vum 2. Véierel huet d'Nummer 10 - also d'Magaly Meynadier - hir éischt Punkten fir hir Faarwen markéiert. Souwuel fir d'Profispillerin ewéi fir d'ganz Equipe ass et, wei wann si ni fort gewiescht wär. Allerdéngs huet et di lescht Woch geheescht, di eenzel Spill-Systemer séier ze leieren.Bis Enn dëser Saison wärt d'Magaly also senger Equipe am Championnat aushëllefen. Duerno well di 26 Joer jonk Spillerin awer nees an enger Profi-Ekipp spillen. Et gi verschidden Optiounen.Während ronn 29 Minutten stoung d'Magaly um Samschdeg um Terrain. 8 Punkten huet hat geschoss. An der Paus loung seng Equipe 33 - 29 géint den T71 a Féierung. Et wor eng serréiert a spannend Partie tëscht béiden Ekippen.Effektiv hunn di Diddelenger Dammen no der Paus versicht de Match nach eemol ze dréinen. Cadeau'en goufen tëscht dem Tabellen-Zweeten an Drëtten keng verdeelt. Et wor eng ganz intensiv Partie, di kee Verléierer verdéngt gehat hätt.Virum leschte Véierel haten d'Pikes ronderëm d'Magaly Meynadier 8 Punkten Avance: 50:42D'Magaly a sengen eegene Reien ze hunn ass wei e Glécksgrëff. Virun allem well Dammen vun de Musel Pikes dës Saison vill mat Blessuren geplot sinn.Um Enn gewannen d'Musel Pikes zesumme mam Magaly Meynadier a leschter Sekonn 62:60 géint den T71D'Pikes hunn also Revanche geholl. A mam Magaly hunn d'Dammen domadder hir Stëmmungskanoun zeréck.