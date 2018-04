D'Auer fir d'Lëtzebuergerin ass no 2 Minutten 1 Sekonn an 87 Honnertstel stoe bliwwen, dat ass eng Verbesserung vu 84 Honnertstel.

Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto (Archiv)

An der Finall ass d'Monique Olivier iwwer 200 Meter Crawl déi Drëtt ginn.