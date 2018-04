© pressphoto Archiv

E Sonndeg hate sech déi Déifferdenger 0:2 géint d'Fola misse geschloe ginn, an hunn domat den Uschloss op déi drëtte Positioun an der Tabell, déi d'Plaz an der Europa League Qualifikatioun bedeit, verluer. Den FCD03 huet als 5. elo 6 Punkte Retard op den Drëtte Jeunesse. Grousst Zil fir d'Ekipp vum President Fabrizio Bei bleift deemno d'Coupe de Luxembourg, wou een nach an der Véirelsfinall dobäi ass, an et mat Gréiwemaacherer aus der Éierepromotioun ze di kritt.