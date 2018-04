Lénks am Bild den DeMar DeRozan vun den Toronto Raptors a riets am Bild den James Harden vun de Houston Rockets.

D'Regular Season an der NBA ass eriwwer, all Ekipp huet ganzer 82 Matcher um Bockel an domat stinn d'Playoffs virun der Dier. D'NBA ass opgedeelt an zwou Conferencen an aus all Conference kommen déi bescht 8 Ekippen an d'Playoffs. Dat heescht vun den 30 Ekippen, déi an der héchster Basket-Liga spillen, kämpfen elo nach 16 Ekippen ëm den Titel.Hei gëtt da fir d'éischt Conference-intern gespillt, den 1. spillt géint den 8., den 2. géint de 7., den 3. géint de 6. an de 4. géint de 5. a béide Conferencen.D'Playoffs ginn am Modus Best-of-seven gespillt, dat heescht déi éischt Ekipp déi 4 Matcher gewënnt, kënnt en Tour weider. Déi bescht Ekipp aus all Conference spillt dann an der Finall ëm den Titel.

Eastern Conference

Am Osten an am Weste goufen et kleng Iwwerraschungen, wat d'Placéierungen ugeet, esou stinn am Osten d'Toronto Raptors op der 1. Plaz, dat virun de Boston Celtics, de Philadelphia 76ers an eréischt op der 4. Plaz kënnt mat Cleveland de Vize-Champion vum leschte Joer.D'Toronto Raptors ware schonn all déi lescht Jore staark an de Regular Season a sinn dëst Joer esouguer déi Stäerkst an hirer Conference gewiescht an déi Zweetstäerkst an der ganzer NBA. Op der 2. Plaz stinn d'Boston Celtics, déi zum Ufank vun der Saison massiv opgerüst hunn. Mam Kyrie Irving a mam Gordon Hayward waren direkt zwee ganz grouss Stare komm an och de Rookie Jayson Tatum huet ageschloe wéi eng Bomm.D'Philadelphia 76ers hunn et mat enger immens jonker Ekipp net nëmmen an d'Playoffs gepackt, mä mat 16 Victoiren hannerteneen um Enn vun der Saison konnte si sech esouguer déi drëtt Positioun sécheren, dat virun de Cleveland Cavaliers, déi e bëssen enttäuschend nëmmen op der 4. Plaz stinn, dat mat 50 Victoiren an 32 Néierlagen. 2 Victoirë manner hunn d'Indiana Pacers, déi als Ekipp gutt funktionéieren a sech esou awer kloer fir d'Playoffs qualifizéiere konnten.Da kommen dräi Ekippen, déi relativ no beieneen an der Tabell stinn. D'Miami Heat an d'Milwaukee Bucks hu 44 Victoiren op hirem Konto stoen a séchere sech domat d'Plaze 6 a 7 virun de Washington Wizards, déi sech déi lescht Playoff-Plaz gekroopt hunn.7 Ekippen hunn et dann net an d'Playoffs gepackt, dat sinn d'Detroit Pistons, d'Charlotte Hornets, d'New York Knicks, d'Brroklyn Nets, d'Chicago Bulls, Orlando Magic an d'Atlanta Hawks. D'Hawks stinn op der leschter Plaz an der Eastern Conference, eng Ekipp, déi et all déi lescht Joren an d'Playoffs gepackt hat, ma vill Schlësselspiller hunn de Veräin verlooss an esou sinn d'Hawks reegelrecht ofgestierzt. Weider sinn och ganz bekannten Ekippen ënnert de 7 "Verléierer": d'Chicago Bulls oder och d'New York Knicks. Bei de Bulls geet et déi lescht Joren e bëssen erop an erof, ma bei den Knicks huet een zum Ufank vun der Saison gemengt, et géing biergop goen, ma no engem gudde Start ass net méi vill nokomm.Toronto Raptors (1) - Washington Wizards (8)Boston Celtics (2) - Milwaukee Bucks (7)Philadelphia 76ers (3) - Miami Heat (6)Cleveland Cavaliers (4) - Indiana Pacers (5)

Western Conference

Spiller-Statistiken

Déi beschte Rookies

Am Westen hunn d'Houston Rockets sech souverän déi éischt Plaz geséchert, dat virum Champion vum leschte Joer, de Golden State Warriors. Rockets sinn iwwerdeems och no der Regular Season, wat d'Bilanz ugeet, déi bescht Ekipp aus der ganzer NBA, ugefouert vun hirem Superstar James Harden.D'Rockets hunn dës Saison nëmme 17 mol verluer awer ganzer 65 mol gewonnen, esou dass si mat Ofstand déi beschten Ekipp aus der Regular Season sinn. Si hunn eng immens konstant Leeschtung iwwer déi ganz Saison opgeruff a konnte virun allem an der Offensiv iwwerzeegen, esou ass den James Harden och dee beschte Scorer aus der NBA an dëser Saison an ee ganz grousse Favorit op den Titel vum MVP.Op der zweeter Plaz stinn d'Golden State Warriors, den amtéierende Champion konnt dës Saison laang net esou iwwerzeegen, ewéi dat déi lescht 3 Joer de Fall war. D'Ekipp ëm de Wahnsinns-Trio mat Curry, Durant an Thompson ass wuel nach ëmmer staark, ma et huet een am Laf vun der Saison gesinn, dass et u Struktur feelt.D'Portland Trail Blazers stinn iwwerraschend op der drëtter Plaz an der Western Conference. Ugefouert vum Damian Lillard konnte si 49 Victoiren an der regulärer Saison feieren. Domat hu si eng Victoire méi, ewéi de Véierten. Oklahoma City Thunder ass eng Ekipp, wou däitlech méi Potenzial do ass. An de Playoffs mussen och déi ganz staark Ekippen emol géint si gewannen, well mam Russell Westbrook, mam Paul George a mam Carmelo Anthony hu si dräi ganz grouss Staren um Terrain stoen.Op der 5. Plaz stinn d'Utah Jazz, si hunn och eng konstant Saison hannert sech bruecht a sti verdéngt an de Playoffs a kënne weider vun engem Titel dreemen. Befligelt vun hirem Rookie Donovan Mitchell hu si et knapps gepackt. Mat der nämmlechter Unzuel u Victoiren an Néierlage stinn op der 6. Plaz d'New Orleans Pelicans. D'Ekipp ëm den Anthony Davis huet hir lescht 5 Matcher gewonnen, fir sech eng Plaz an de Playoffs ze sécheren.Op der 7. Plaz kommen dann d'Spurs. Fir d'San Antonio Spurs ass et déi 21. Kéier hannerteneen, dass si et an d'Playoffs packen. Dëst Joer war et awer eng ganz enk Affär, ma si hunn et op een Neits gepackt.Nach méi knapp war et fir d'Minnesota Timberwolves, well fir si ass et am leschte Match ëm alles gaangen. Si hu géint d'Denver Nuggets gespillt a béid Ekippen hate 46 Victoiren a 35 Néierlagen op hirem Konto stoen, dat heescht, dass de Gewënner sech géing fir d'Playoffs qualifizéieren. Et war wierklech richteg enk, well nom Schlussvéierel stoung et 101 zu 101, esou huet et missen an d'Verlängerung goen an do haten déi jonk Spiller vun den Timberwolves dat bessert Enn fir sech a spillen domat nees fir déi éischte Kéier zanter 2004 an de Playoffs, dat allerdéngs géint d'Houston Rockets.Domat hunn d'Denver Nuggets, d'Los Angeles Clippers, d'Los Angeles Lakers, d'Sacramento Kings, d'Dallas Mavericks, d'Memphis Grizzlies an d'Phoenix Suns et net gepackt. Och hei sinn nees grouss Nimm dobäi, déi et net gepackt hunn. D'Clippers, déi och an de leschte Joren dacks an de Playoffs waren, hunn et dëst Joer net gepackt, wat ënnert anerem zeréckzeféieren ass, dass Spiller wéi Chris Paul, Blake Griffin an den J.J. Redick de Veräin verlooss hunn. Och bei de Los Angeles Lakers leeft et net richteg, dat awer schonns e puer Joer laang, ma d'Ekipp ass jonk an et kann een an Zukunft awer méi erwaarde vun de Lakers.Houston Rockets (1) - Minnesota Timberwolves (8)Golden State Warriors (2) - San Antonio Spurs (7)Portland Trail Blazers (3) - New Orleans Pelicans (6)Oklahoma City Thunder (4) - Utah Jazz (5)1. James Harden HOU 30.42. Anthony Davis NOP 28.13. LeBron James CLE 27.54. Damian Lillard POR 26.95. Giannis Antetokounmpo MIL 26.91. Andre Drummond DET 16.02. DeAndre Jordan LAC 15.23. Dwight Howard CHA 12.54. Karl-Anthony Towns MIN 12.35. Anthony Davis NOP 11.11. Russell Westbrook OKC 10.32. LeBron James CLE 9.13. James Harden HOU 8.84. Rajon Rondo NOP 8.25. Ben Simmons PHI 8.21. Anthony Davis NOP 2.62. Clint Capela HOU 1.93. Myles Turner IND 1.84. Joel Embiid PHI 1.85. Kevin Durant GSW 1.81. Victor Oladipo IND 2.42. Paul George OKC 2.03. Eric Bledsoe MIL 2.04. Jimmy Butler MIN 2.05. Russell Westbrook OKC 1.8Ee groussen Highlight vum Joer am amerikanesche Basket ass den NBA Draft. Hei siche sech déi 30 Veräiner aus der NBA ëmmer Nowuessspiller aus, déi se an hire Kader ophuelen.Vun dëse Spiller hunn der och dëst Joer nees vill iwwerzeegt. Dorënner och den Donovan Mitchell, de Shooting Guard gouf vun den Nuggets gedraft an awer un d'Utah Jazz weider getrade. Hien ass, wat d'Punkte pro Match ugeet, de beschte Rookie. De Mitchell huet an 79 Matcher 20,5 Punkten am Duerchschnëtt gemaach.Och d'Los Angeles Lakers hunn zwee staark Rookies an hire Reien. De Kyle Kuzma konnt iwwerraschen an ass de Rookie mat den zweetmeeschte Punkten am Schnëtt, ma och hiren aner Rookie, de Lonzo Ball, deen den zweete Pick am NBA Draft war, konnt dëst Joer iwwerzeegen.Ee weidere ganz staarke jonke Mann hunn d'Boston Celtics. Dem Jayson Tatum ass zu enger wichteger Gréisst an der Ekipp vun de Celtics ginn.Mam Lauri Markkanen ass och een Europäer, dee richteg ageschloen huet. De Markkanen huet den Chicago Bulls dacks d'Liewe gerett, virun allem vun hannert der Dräierlinn ass de Finn immens staark.Ee ganz staarke Spiller ass och de Ben Simmons. De Spiller vun de Philadelphia 76ers huet am Schnëtt méi wéi 15 Punkten realiséiert an och nach méi wéi 8 Rebounds a méi wéi 8 Assists.Den Nummer 1 Pick vun dësem Joer spillt allerdéngs och bei de 76ers. De Markelle Fultz konnt nach net sou richteg weisen, wat e kann, well e laang blesséiert war, mee hien huet awer schonn ënner Beweis gestallt, dass vill vun him ze erwaarden ass. Ënnert anerem ass hien dee jéngste Spiller, dee jee een Triple-Double realiséiere konnt.

Speziell Leeschtungen dës Saison

Den Donovan Mitchell huet dann och de Rekord vun de meeschten Dräier vun engem Rookie a senger éischter Saison gebrach. Hien huet ganzer 186 Dräier versenkt a verbessert domat de Rekord vum Damian Lillard. De Lillard hat der 185 geschoss a senger Rookie-Saison.De Russell Westbrook hat an der leschter Saison d'Konschtwierk fäerdeg bruecht, fir am Duerchschnëtt een Triple-Double op sengem Kont stoen ze hunn. Dës Saison huet hien et op een Neits gepackt, de Spiller vun Oklahoma City Thunder huet dës Saison an 80 Matcher am Duerchschnëtt 25,4 Punkten, 10,1 Rebounds an 10,3 Assists markéiert. Domat ass hien dës Saison net ganz sou staark gewiescht, wéi lescht Saison, ma nawell ass et eng aussergewéinlech Leeschtung. Hein ass den éischte Spiller, deen dëst fäerdeg bréngt.Da konnt nach een eelere Spiller bei sengem Debut iwwerzeegen. Nodeems den Andre Ingram 10 Joer laang nëmmen an der G-League gespillt huet, huet hie säin Debut fir d'Los Angeles Lakers ginn, dat am Alter vun 32 Joer. Um Enn vun der Partie hat hien 19 Punkten, 3 Rebounds an 3 blocks op sengem Konto. Iwwerdeems huet hie 4 vu senge 5 Dräier-Versich eragemaach. Hien hält och de Rekord vun de meeschten Dräier an der G-League.