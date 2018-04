© pressphoto Archiv

De 50 Joer alen Theis ënnerschreift ee Kontrakt bis Enn der Saison. Et bleiwen nach 7 Championnatsmatcher ze spillen an et steet een an der Véierelsfinall vun der Coupe. Hei rechent ee sech mam Dan Theis als Trainer ganz gutt Chancen aus, well Diddeleng, Nidderkuer, d'Jeunesse an d'Fola, also all déi Ekippen, déi am Championnat virun hinne stinn, sinn net méi dobäi.Déi gréisste Konkurrenten an der Coupe si wuel Hueschtert, Péiteng an de Stater Racing. Et ass een also zouversiichtlech, virun allem, wann ee bedenkt, dass Déifferdeng d'Coupe schonn eng Kéier gewanne konnt an dat ënnert dem Dan Theis.Och mat der Jeunesse konnt den Dan Theis d'Coupe och schonns gewannen. Seng lescht Statioun als Trainer war zu Käerjeng, hei war et allerdéngs net esou gutt gelaf.