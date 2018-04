Am éischten Tour vum Haapttableau beim WTA-Tournoi zu Lugano huet d'Mandy Minella sech misse mat 4:6 an 1:6 géint d'Elise Mertens misse geschloe ginn.

En Dënschdeg ass d'Mandy Minella am éischten Tour vum Haapttableau beim WTA-Tournoi zu Lugano an der Schwäiz ugetrueden. D'Lëtzebuerger Tennis-Spillerin hat hei awer keng einfach Aufgab viru sech, well si huet direkt géint déi un Nummer 2 gesate Spillerin, d'Elise Mertens, untrieden. D'Spillerin aus der Belsch steet op Plaz 20 an der Weltranglëscht an ass domat vill besser klasséiert, ewéi d'Minella, déi op Plaz 301 steet.

1. Saz 6:4 fir d'Elise Mertens

D'Partie huet net gutt ugefaange fir d'Lëtzebuergerin, well schonns fréi am éischte Saz, beim Stand vun 1:1, konnt d'Elise Mertens schonns ee Break realiséieren. No engem laange Ballwiessel wollt d'Mandy Minella de Ball mat der Virhand Longline spillen, mee de Ball ass am Netz hänkebliwwen an esou konnt d'Spillerin aus der Belsch eng éischte Kéier d'Féierung iwwerhuelen.D'Reaktioun vun de Lëtzebuergerin huet awer net laang op sech waarde gelooss. D'Mertens louch 3:2 a Féierung an dat bei eegenem Service, ewéi d'Lëtzebuergerin zeréckschloe konnt a selwer ee Break realiséiere konnt, fir op 3:3 auszegläichen. Uschléissend huet et awer ugefaange mat Reenen, esou dass d'Partie ënnerbrach gouf.E Mëttwoch gouf dunn nees weidergespillt an do war d'Lëtzebuergerin direkt nees a Gefor, well d'Elise Mertens hat ee Breakball, mee dëse konnt d'Mandy Minella a beandrockender Aart a Weis ofwieren.Uschléissend konnt d'Spillerin aus der Belsch d'Break awer realiséieren an ass mat 4:3 a Féierung gaangen. Beim Stand vu 5:4 konnt d'Mertens du bei eegenem Service de Sak zoumaachen an den éischte Saz mat 6:4 fir sech entscheeden.

2. Saz 6:1 fir d'Elise Mertens

Am zweete Saz konnt d'Mandy Minella dunn hiert éischt Opschlagspill duerchbréngen, fir mat 1:0 a Féierung ze goen. Beim Service vum Mertens konnt d'Minella dunn net vill maachen, esou dass d'Mertens ausgläiche konnt, ma an dësem Jeu gouf et ee ganz flotte Ballwiessel mam besseren Enn um Netz fir d'Lëtzebuergerin.Am drëtte Jeu war et dunn awer nees esou wäit. D'Mertens huet gutt gespillt an d'Minella zu Feeler gezwongen, esou konnt d'Favoritin aus der Belsch hiert éischt Break am 2. Saz realiséieren.Uschléissend ass et nëmmen nach biergof gaange beim Mandy Minella, dat awer och well d'Elise Mertens elo op ganz héijem Niveau gespillt huet an ee wonnerbare Punkt no deem anere gemaach huet.De Wëlle vun der Lëtzebuergerin war gebrach an esou kann d'Mertens den zweete Saz kloer mat 6:1 fir sech entscheeden an eliminéiert domat d'Mandy Minella. Domat steet d'Elise Mertens elo an der Ronn vun de leschte 16.