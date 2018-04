RB Leipzig krut hei Besuch vu Bayer Leverkusen, déi virun der Partie nëmmen ee Punkt an der Tabell vunenee getrennt huet. Déi Leipziger sinn den Ament gutt a Form, si konnte géint Bayern gewannen an och an der Europa League iwwerzeegen, e Méindeg wollt een e weidere Schratt no vir maachen.An der 17. Minutt huet Leipzig och de Score opgemaach mam Goal vum Sabitzer an de lénken Eck. Leverkusen brauch eng Zäit, fir virum Goal geféierlech ze ginn. An der 45. Minutt ass et den Havertz, dee kann 1:1 ausgläichen.An der 2. Halschent mécht Leverkusen riicht viru mat de Goaler vum Brandt an der 51. Minutt a vum Retsos scho 4 Minutte méi spéit, dat no engem Fräistouss: 3:1 D'Haushäre goufen du richteg auserneegeholl, well an der 69. Minutt war et den 4:1 duerch de Volland. Leverkusen huet um Enn bal e 5. Goal geschoss.