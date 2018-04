Kendo: Eng net esou bekannte Sportaart (09.04.2018) 1992 ass de Kendo an déi national Fédératioun vun den Arts Martiaux opgeholl ginn.

A Japan ass dëst e Sport, deen an der Schoul Flicht ass an och d'Garde vum Kaiser an d'Poliziste mussen Experten am Kendo sinn. Zu Lëtzebuerg ass de Sport éischter Onbekannt, ma et wëll een awer och elo hei am Land verstäerkt op d'Jugend setzen.