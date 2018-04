No der Wanterpaus ass de Motor beim lo just nach Tabellendrëtten net méi ronn gelaf. An deene 7 Matcher goufen et just nach 2 Victoiren. Um Sonndeg gouf et dobäi eng batter 1-4 Defaite doheem géint Mäertert-Waasserbëlleg. D’UNK huet mëttlerweil 5 Punkte Retard op den 2. Ettelbréck.