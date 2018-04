Jugendstage zu Déifferdeng (10.04.2018) Mat dobäi ass och e Jugendtrainer vu Juventus Turin.

Hei kréien déi Jonk en Abléck an net esou alldeeglech Trainingsmethoden, dat vun am ganze 4 Trainer aus der Futtballschoul vu Juventus Turin. D'Kanner hu moies 3 Stonnen Training, dann eng Paus an dann nach eng Kéier 3 Stonnen Training. Esou solle si gewise kréien, wéi den Training am Profiberäich ofleet. Fir d'Kanner dann och nach ganz flott, si kréien e ganzen Dress vun der Juve fir hiren Training.