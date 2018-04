© AFP

U sech war et virun de Matcher eng kloer Geschicht: Liverpool war 3:0 am Avantage géint Manchester City, Barcelona hat e 4:1 géint Roum am Réck.Esouwuel Roum, wéi och City, hunn mat engem fréie Gol hir Situatioun verbessert an hunn och béid dono déi éischt Hallschent dominéiert, wa si awer och kee Gol méi geschoss hunn. Ma no der Paus dunn 2 verschidde Biller. Liverpool konnt de Match géint City dréinen, Roum hat Barcelona weider am Grëff, a konnt nach déi zwee wichteg Goler markéieren an esou déi kleng Sensatioun packen an an d'Halleffinall vun der Champions League kommen.

Manchester City - FC Liverpool 1:2 (Allersmatch 0:3)

Manchester City - Liverpool: 1:0 Jesus (2') (10.04.2018) Liverpool verléiert liicht de Ball, eppes wat d'Offensiv vu Manchester ausnotze kann.

Manchester City - Liverpool: 1:1 Salah (56') (10.04.2018) Duerch e Konter kann Liverpool de wichtegen Ausgläich markéieren

Manchester City - Liverpool: 1:2 Firmino (77') (10.04.2018) E Feeler vum Otamendi konnt de Firmino fir d'Virentscheedung notzen.

Mat 100 à l'heure ass dëse Match lass gaangen. Direkt vun Ufank un huet ee gesinn, Manchester City wëll de fréie Gol an de Match doheem dominéieren. De fréiere Gol ass hinnen dunn an der zweeter Minutt gegléckt. No engem Feeler vum Van Dijk spillt de Fernandinho de Ball an d'Déift op de Sterling. Deen huet den Iwwerbléck a leet de Ball op de Gabriel Jesus of. Dee leet de Ball aus ronn 11 Meter riets an den Eck.Liverpool war nom Gol e geschockt an et war weider Manchester, déi den Tempo vun dësem Match bestëmmt hunn. Si hu sech ëmmer erëm Chancen erausgespillt, ma sinn da ganz dacks un der Defense an um Karius am Gol vu Liverpool gescheitert. Vill ze dinn hat awer den Arbitter, well Liverpool dacks op de Foul huet missen zeréckgräifen, fir den Offensiv-Zuch vu Manchester opzehalen. Esou hu Mané, Alexander Arnold a Roberto Firmino vu Liverpool Giel gesinn, den Ederson an de Bernardo Silva op der Säit vu Manchester. En éischte Schoss op de Gol vu Manchester gouf et an der 40. Minutt. Ma City huet mat engem Konter geäntwert an e Schoss vum Silva gouf vum Lovren op de Potto deviéiert. Kuerz drop schéisst de Sané de Ball an de Gol, dat no engem Feeler vum Karius, ma d'Arbitter hunn den däitschen Nationalspiller am Abseits gesinn. Déi lescht Chance vun der Hallschent hat awer Liverpool, den Oxlade-Chamberlain danzt den Ederson aus, ma de Wénkel war ze spatz an hie konnt de Ball net méi op de Gol bréngen.De Jürgen Klopp hat wuel déi beschte Wieder an der Paus fonnt, a seng Ekipp ass besser an de Match komm. An der 56. Minutt du war et esou wäit. Eng séier Konter, wou de Salah de Mané agesat huet, huet Gefor bruecht. Den Ederson konnt de Ball virum Mané klären, ma krut de Ball net ewech. De Salah huet en erëmkritt an aus spatzem Wénkel de wichtegen 1:1 markéieren.Dat Ganzt huet de Pep Guardiola misse vun der Tribün aus kucken, well den Trainer vu Manchester sech an der Paus ze vill mam Arbitter opgereegt hat, dat iwwer en Abseits vum Sané, dee wuel kee war, an deen esou City den 2:0 kascht hat. Liverpool war nom Gol däitlech besser am Match, wéi an der éischter Hallschent. D'Spiller ware present a méi geféierlech no Vir an an den Zweekämpf. Manchester huet een net ugesinn, datt si elo misste 4 Goler markéieren, fir nach weider ze kommen. An der 77. Minutt ass dunn d'Entscheedung gefall. Den Otamendi verléiert de Ball géint de Firmino dat op ronn 20 Meter. Domadder war de Stiermer vu Liverpool just nach an engem 1 géint 1 Duell mam Ederson an hien huet dem Golkipp vu Manchester City keng Chance méi gelooss.Liverpool stoung däitlech besser, war besser taktesch agestallt an huet déi zweet Hallschent dominéiert. Manchester City koum net méi richteg an de Match a krut sech op d'Ännerunge bei Liverpool net agestallt. Nom 1:1 ass bei Manchester net méi vill gelaf, esou datt Liverpool zum Schluss souverän gewënnt an an der Halleffinall steet.

AS Roum - FC Barcelona 3:0 (Allersmatch 1:4)

Resumé vun AS Roum - FC Barcelona 3:0 (10.04.2018) Nom 1:4 zu Barcelona konnt Roum de Match doheem nach dréinen an steet an der Halleffinall

E fréie Gol hätt och Roum, déi 1:4 zu Barcelona verluer hunn, gutt gedoen. A si hu knapp 6 Minutte gebraucht, bis den Dzeko e laange Ball vum Rossi konnt notzen an d'Féierung konnt markéieren.D'Italiener haten däitlech méi vum Match an hunn den FC Barcelona ëmmer nees virun nei Erausfuerderunge gestallt. Iwwer Ballbesëtz wollt Barcelona an de Match kommen, ma Roum huet si ëmmer nees ënner Drock gesat an esou de Ball erëmkritt. Et definitiv ze gesinn, datt Roum hei alles op d'Offensiv setzt, fir awer nach déi nächst Ronn z'erreechen. An der 37. Minutt hat den Dzeko mam Kapp eng weider grouss Chance, ma den Ter Stegen konnt de Ball esou just nach iwwer d'Lat leeden.Roum huet och no der Paus weider Drock gemaach a probéiert, e weidere Gol ze markéieren. An der 57. Minutt du setzt den Nainggolan den Dzeko an d'Zeen. Ma de Piqué huet de fréiere Wolfsburger ëmgerappt an den Arbitter weist op de Punkt. Den huet sech den De Rossi net zwee Mol soe gelooss an hien huet op 2:0 erhéicht.Zu deem Ament huet Roum nach just 1 Gol gebraucht, fir eng Ronn weider ze kommen. Roum hat och dono nach méi vum Match an der 69. Minutt hätt den De Rossi no enger Flank vum Fazio säin zweete Gol markéiert, ma hien huet de Ball just ëm Zentimeter verpasst. D'Defense vun der AS huet dogéint och gutt Aarbecht geleescht, well si hate bis zu deem Moment de Suarez an de Messi ënner Kontroll. D'Defense vu Barcelona dogéint war net esou gutt, fir déi vu Roum.An der 82. Minutt konnt de Manolas dem Semedo fortlafen a koum aus 5 Meter mam Kapp un de Ball. Den Ter Stegen am Gol vu Barcelona huet eng drëtte Kéier missten hannert sech gräifen. Zu deem Ament hätt Roum de Match gedréint a wier mat engem 3:0 an der Halleffinall.Nom 3:0 huet Barcelona probéiert, fir de wichtege Gol ze markéieren, deen hinnen d'Halleffinall géif garantéieren. Ma d'Réimer stoungen hanne gutt an hunn wéineg Chancen zougelooss. Eng grouss Chance hat den Dembelé an der 92. Minutt, ma hien huet de Ball knapp iwwer den eidele Gol geloppt, datt aus 35 Meter, nodeem de Golkeep vu Roum him de Ball an d'Féiss geschoss hat.