REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken Promo: Champions League (11.04.2018) Real Madrid - Juventus Turin



An der Futtball Champions League geet et haut virun mat de Partien Real Madrid géint Juventus Turin, an dem FC Bayern an dem FC Sevilla.De Match Real-Juve gëtt um zweeten RTL an op rtl.lu iwwerdroen.Tom Flammang a Paul Philipp.Gëschter gouf et jo déi grouss Iwwerraschung, datt den AS Roum den FC Barcelona eliminéiert huet. Dernieft huet sech och Liverpool géint Manchester City fir d'Hallefinallen qualifizéiert.2. RTL20h3020h4523h00