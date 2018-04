Preview: Steesel géint Esch/Reportage Jeff Kettenmeyer



Zu Steesel kritt den aktuelle Champion Amicale et mam Basket Esch ze dinn. Et ass jo déi éischte Kéier, datt am "Best of Five" Modus gespillt gëtt, ma trotzdeem wier eng Victoire am éischte Match extrem wichteg.

Virun allem fir d'Amicale, well een net wëll direkt den Avantage vun den Heemmatcher verléieren. Viraussetzunge sinn ënnerschiddlech, de Basket Esch ass am Rhythmus, huet missten an der Véierelsfinall géint d'Sparta untrieden. Déi Steeseler haten 18 Deeg Paus, well se fréizäiteg fir de Final 4 qualifizéiert waren. De Coach Ken Diederich seet, et wier eng nei Situatioun, mee et hätt ee gutt trainéiert an et wier een zouversiichtlech, dass ee mam Heemvirdeel den éischte Match gewanne kéint.

Wa Steesel eng reell Chance op den Titel wëll hunn, mussen déi Haaptpiliere gesond bleiwen, och dovun konnt een déi lescht zwou an eng hallef Woch profitéieren, fir d'Batterien nees opzelueden. De Plang wier opgaangen, dass d'Spiller all fit sinn an dass si op hirem héchsten Niveau kënnen oplafen.

Steesel ass wuel an der Favoritteroll, ma de Basket Esch huet dës Saison schonns dacks gewisen, datt op engem gudden Dag villes méiglech ass.



D'Ekipp vum Trainer Ken Diederich wëll sech awer virun allem op déi eege Stäerkte konzentréieren. Dat ass natierlech de séiere Basket, deen op enger gudder Defense baséiert an de Ken Diederich ass der Meenung, dass wa si dat hikréien, dass si ganz gutt Chancen hunn an awer weess een, dass déi Escher och eng reell Chance hunn, fir an d'Finall ze kommen. Si hunn eng gutt Saison hannert sech a spille gutt zesummen, esou nach de Steeseler Trainer.

D'Partie tëscht Steesel an Esch ass de Mëttwoch den Owend um 20.30 Auer. En Donneschdeg geet et da viru mat der anerer Halleffinall tëscht der Etzella an de Musel Pikes.