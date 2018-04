© Jeff Birsens

E Mëttwoch den Owend gouf de komplette 16. Spilldag am nationale Futtballchampionnat nogeholl.Den F91 Diddeleng marschéiert weider a Richtung Titelverdeedegung. D'Ekipp vum Dino Toppmöller huet sech kloer mat 4:0 géint den RM Hamm Benfica behaapt. Den Turpel huet gläich dräi Mol fir déi Diddelenger markéiert, donieft ass och nach dem Cabral e Gol gelongen.Nodeems et fir Nidderkuer an de leschten 2 Wochen net esou gutt gelaf ass, gouf et e Mëttwoch nees 3 Punkten. Den Tabellenzweeten huet mat 3:1 bei der Union Titus Péiteng gewonnen. De Réckstand an der Tabell op den F91 bleift domadder bei 5 Punkten.Déifferdeng huet eng ganz souverän 5:1-Victoire géint Rodange gefeiert, dat ënnert dem neien Trainer Dan Theis. An der Paus stoung et schonn 3:1 fir d'Haushären. Déifferdeng kann de Réckstand op den Tabellevéierten, d'Jeunesse, op 4 Punkte verkierzen. D'Ekipp vum Marc Thomé ass e Mëttwoch den Owend nämlech net iwwert een 0:0 géint Munneref erauskomm.D'Fola huet sech mat 4:1 géint Hueschtert behaapt. D'Gäscht waren déi zweet Hallschent nëmme méi zu 10 um Terrain, dat wéinst enger giel-rouder Kaart vum Bertoux an der 40. Minutt.Stroossen huet mat 0:1 géint de Racing de Kierzere gezunn.Rouspert profitéiert vun den Néierlage vu Stroossen a Rodange. D'Ekipp vum René Roller gewënnt bei der US Esch mat 2:0, bleift domadder wuel op der zweetleschter Plaz, ma huet nëmmen nach ee Punkt Réckstand op Rodange op der Relegatiounsplaz.

Déifferdeng - Rodange 5:1

Déifferdeng hat keng Problemer géint Rodange a gewënnt um Enn verdéngt mat 5:1.Déi Déifferdenger hunn de Géigner Rodange e Mëttwoch den Owend direkt kal erwëscht. Den Dan Theis, den neien Trainer vun der Lokalekipp krut direkt an der 2. Minutt den 1:0 vu senger Ekipp ze gesinn. No engem Korner stoung de Vandenbroeck genee richteg, fir den éischte Gol am Match ze schéissen. An der 21. Minutt huet Déifferdeng op 2:0 gesat. De Perez hat gesinn, datt de Kipper vu Rodange ze wäit aus sengem Gol stoung, huet aus 30 Meter ofgezunn an de Gol markéiert.Déifferdeng huet duerno weider monter no vir gespillt an huet an der 35. Minutt den 3:0 realiséiert. Den Almeida ass vun der Mëtt aus fräi op de Gol gelaf, konnt och net méi vum Kipper gestoppt ginn an huet de Ball souverän an de Filet gesat. Kuerz virun der Paus huet Rodange dunn ee Feeler vun der Déifferdenger Verteidegung genotzt, fir op 1:3 ze verkierzen. De Menai hat de Ball op den Alverdi ginn an deen huet dat ronnt Lieder nëmmen nach missen iwwert d'Linn an den eidele Gol drécken. Mat der 3:1 Féierung fir Déifferdeng ass et an d'Paus gaangen.An der 64. Minutt ass de 4:1 fir d'Haushäre gefall. No engem Fräistouss huet de Vandenbroeck de Ball op den Holter verlängert an den Déifferdenger hat keng Schwieregkeet méi, de Ball aus 5 Meter fräi an de Gol ze schéissen. An der 82. Minutt huet den Holter mam 5:1 nach een nogeluecht. Duerch eng rout Kaart vum Makasso stoungen d'Gäscht vun der 78. Minutt un nëmmen nach zu 10. um Terrain.Déifferdeng wënnt no 90 Minutte mat 5:1. E gelongenen Optakt fir den neien Trainer Dan Theis.

Stroossen - Racing 0:1

Stroossen verléiert 0:1 géint de Racing a léisst wichteg Punkten hänken. De Racing ka sech freeën. De Veräi vum Patrick Grettnich huet sech duerch dës Victoire nämlech an der Tabelle e bësse Loft op déi lescht Plaze verschaf. De Racing huet elo 6 Punkten Avance op d'Relegatiounsplaz.Den decisive Gol fir de Racing huet den Nakache an der 77. Minutt geschoss. An der 90. Minutt ass den Agovic op der Säit vun de Stroossener nach mat Giel-Rout vum Terrain gesat ginn.

Munneref - Jeunesse 0:0

© Usch Thommes

Munneref an d'Jeunesse deele sech um Enn d'Punkten. D'Haushären hunn déi 90 Minutten iwwer gekämpft a stoungen an der Defense kompakt, sou datt d'Jeunesse hiert Spill net opgebaut krut a kaum zu Chancë komm ass. E gerchte Remis tëscht béiden Ekippen.No 5 Victoiren noeneen huet d'Jeunesse um Mëttwoch nees eng Kéier Punkten hänke gelooss.

F91 Diddeleng - RM Hamm Benfica 4:0

Den F91 Diddeleng huet e Mëttwoch den Owend séier gewisen, wien déi besser Ekipp ass. Den Tabelleleader wënnt verdéngt mat 4:0.Schonn no 6 Minutte stoung et nämlech 1:0 fir den Titelverdeedeger. No engem Pass vum Ibrahimovic op de fräien Turpel, huet deen de Ball laanscht den Alves an de Gol gesat. 4 Minutte méi spéit huet den Turpel mat engem weidere Gol op 2:0 erhéicht. Dës Kéier huet en de Ball per Eelefmeter an de rietsen Eck gesat. Den F91 war déi besser Ekipp an den RM Hamm Benfica ass sou gutt wéi ni zum Zuch komm. Kuerz virun der Paus huet d'Ekipp vum Dino Toppmöller d'Féierung op 3:0 erhéicht. Dës Kéier huet de Cabral de Gol markéiert.No der Paus war et dat nämmlecht Bild. Den F91 huet d'Spill gemaach. Séier haten d'Haushären dann och e weidere Gol fonnt. No engem Pass vum Ibrahimovic op den Turpel huet dëse per Volley op 4:0 gesat. Fir den Turpel schonn den drëtte Gol an dëser Partie.

Union Titus Péiteng -Progrès Nidderkuer 1:3

© Bryan Gomes

No zwou enttäuschende Woche fir Nidderkuer mat der Eliminatioun an der Coupe, der Néierlag géint Diddeleng an dem Remis géint Munneref ass et de Gäscht gelonge bei der Union Titus Péiteng 3 Punkten duerch een 3:1 mat heem ze huelen.No 4 Minutten huet den Thill S. mat engem Volleyschoss aus 25 Meter fir den 1:0 gesuergt. No 35. Minutte konnten d'Gäscht noleeën. Nodeems d'Verteidegung geschlof hat an de Kipper vu Péiteng net gutt erauskomm ass, ass de Karapetian eleng un de Ball komm a konnt dësen an den eidele Gol schéissen. Den 2:0 fir Nidderkuer.An der zweeter Hallschent huet Nidderkuer sech drop konzentréiert ze verteidegen an dat sollt um Enn och duergoen. Déi Péitenger konnten trotz Ënnerzuel, no enger rouder Kaart vum Avdusinovic an 86. Minutt, zwar an der Nospillzäit nach op 1:2 verkierzen, ma Nidderkuer huet duerch de Karapetian nach eng Kéier eng Äntwert fonnt a mam 3:1 fir d'Schlussresultat gesuergt.

Fola - Hueschtert 4:1

D'Fola huet sech net nach eng Kéier vun Hueschtert iwwerrasche gelooss. No der Defaite an der Hironn, konnt een e Mëttwoch de Match souverän mat 4:1 gewannen.D'Fola konnt no 4 Minutten duerch eng Onopmierksamkeet vun den Hueschterter mat 1:0 a Féierung goen. D'Verteideger vun de Gäscht haten net richteg opgepasst an dem Martins-Suarez de Ball direkt virun d'Féiss geluecht, dësen huet Merci gesot an dat ronnt Lieder an de Gol gesat. Déi Hueschterter hunn sech vun dësem Réckstand net beandrocke gelooss a weider géint d'Fola gutt dogéint gehalen. Et ass hin an hier gaangen, bis datt d'Gäscht no 35 Minutte duerch den Desevic konnten op 1:1 ausgläichen. D'Freed iwwert den Ausgläich huet awer net laang gehalen, well de Bertoux vun Hueschtert no 40 Minutte mat Giel-Rout vum Terrain geflunn ass.No der Paus huet d'Ekipp vum Thomas Klasen d'Iwwerzuel ausgenotzt, fir nees a Féierung ze goen. Den Hadji huet an der 52. Minutt fir den 2:1 gesuergt. Et sollt net laang beim dësem Tëschestand bleiwen. No 66 Minutten huet den Dallevedove den 3:1 markéiert. No engem Fräistouss war de Ball e bësse glécklech viru senge Féiss gelant, de Spiller vun der Fola war awer op zack an huet de mat engem präzise Schoss dem Kipper vun Hueschtert keng Chance gelooss.Fir de Schlusspunkt huet den Hadji an der 82. Minutt gesuergt. Vum Punkt huet hien de 4:1 markéiert.

US Esch - Rouspert 0:2

© Kevin Estebanez

E Mëttwoch den Owend gouf et näischt aus der 2. Victoire fir d'US Esch an dëser Saison. D'Ekipp vum Pedro Resende huet nämlech 0:2 géint Rouspert verluer.An de leschte Sekonne vun der éischter Hallschent hat de Feltes Rouspert mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 87. Minutt huet de Weirich du mam 2:0 de Sak zougemaach.