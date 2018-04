© Shari Shenten

© Shari Shenten

D'Amicale Steesel hat sech den éischte Match an den Halleffinalle géint de Basket Esch sécherlech anescht virgestallt. D'Ekipp vum Ken Diederich hat e Mëttwoch den Owend virun den eegene Supporter awer keng Chance géint déi Escher. Si verléiere mat 64:80.De Basket Esch huet déi éischt Halschent wéi entfesselt gespillt, nom éischte Véierel lounge si duerch 13 Punkte vum Clancy Rugg mat 22:15 vir. Am ganzen zweete Véierel souz de Rugg duerch zwee Feeler op der Bänk, ma och ouni hien konnten déi Escher iwwerzeegen. Si hunn am Kollektiv besser zesummegespillt, et huet sou gutt ewéi alles bei hinne geklappt, sou datt de Virsprong ëmmer weider gewuess ass. No 14 Minutte loung de Basket Esch mat 37:23 a Féierung. An der Paus hate si beim Stand vu 50:28 en Avantage vun 22 Punkten.Bei Steesel ass näischt gaangen: An der Attack huet de Kollektiv net gestëmmt an et ware virun allem Eenzelaktiounen ze gesinn, d’Trefferquot war net gutt an an der Defense si si net nokomm.Am drëtte Véierel huet Steesel probéiert, d’Partie ze dréien an duerch en 13:0-Laf an 19 Punkte vum Shavon Coleman si si erëm op 14 Punkten erukomm. Esch huet sech duerno awer erëm konzentréiert a gewënnt mat 80:64.D'Amicale steet an der zweeter Halleffinall e Sonndeg zu Esch deemno schonn ënner Drock.En Donneschdeg den Owend gëtt déi éischt Halleffinall tëscht der Etzella Ettelbréck an de Musel Pikes gespillt.D'Halleffinalle vum Final4 ginn dëst Joer fir d'éischte Kéier am Modus Best-of-Five gespillt.