An der Éierepromotioun am Futtball bleift un der Spëtzt alles beim alen. De Leader Rëmeleng huet sech bei der Union Käl/Téiteng mat 2:1 behaapt. Mat nëmmen engem Punkt Réckstand steet weiderhinn Ettelbréck op der 2. Plaz. D'Etzella huet géint Sandweiler mat 2:1 gewonnen an domadder déi 8. Victoire noeneen gefeiert. Op der Barrageplaz steet Käerjeng. D'Ekipp vum David Zenner huet mat 2:0 géint Mamer gewonnen. Käerjeng huet vum 0:0-Remis vun Hesper géint d'Millebaach profitéiert an de Virsprong op 6 Punkten ausgebaut.Am ënneschten Deel vun der Tabell huet Gréiwemaacher vun den Néierlage vu Mamer, dem FF Norden 02 an der Union Käl/Téiteng profitéiert. Gréiwemaacher huet e Mëttwoch den Owend nämlech mat 1:0 géint Wolz gewonnen. D'Ekipp vun der Musel huet elo 5 Punkte Virsprong op Mamer op der 12. Plaz an der 7 op den FF Norden 02 op der 13. Plaz.