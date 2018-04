© AFP

Um Dënschdeg hate sech schonn déi zwou éischt Ekippe fir d'Halleffinall vun der Champions League qualifizéiert, dat mat Liverpool ganz souverän géint Manchester City a Roum konnt aus no engem 1:4 zu Barcelona sech awer nach duerchsetzen.An de Partie vum Mëttwoch hate béid Heemekippen déi besser Ausgangspositioun. D'Bayern hate mat 2:1 zu Sevilla gewonnen a Real Madrid konnt sech 3:0 zu Turin duerchsetzen. Op d'Auswäertsekippen huet also vill Aarbecht gewaart. No 45 Minutte war zu Madrid nees alles méiglech, ma d'Chance vu Sevilla ware net méi grouss ginn. Juventus war zu Madrid 2:0 vir, tëscht Sevilla a Bayern stoung et weider 0:0. De wichtegen 3:0 konnt Juventus dann no enger Stonn markéieren. Zu deem Ament war et kloer, déi Ekipp, déi ee Gol schéisst, ass weider. An der 97. Minutt entscheet en Eelefmeter vum Ronaldo dunn de Match.

Real Madrid - Juventus Turin 1:3

Real Madrid - Juventus Turin: 0:1 Mandzukic (2') (11.04.2018) De wichtege fréie Gol huet den Ex-Münchener Mandzukic markéiert, dat no enger perfekter Flank vum Khedira.

Real Madrid - Juventus Turin: 0:2 Mandzukic (37') (11.04.2018) Nees war de Kroat mam Kapp do a konnt dëst d'Kéier eng Flank vum Lichtsteiner am Netz ënnerbréngen.

Real Madrid - Juventus Turin: 0:3 Matuidi (60') (11.04.2018) Eng Flank, e Feeler vum Navas, e franséischen Nationalspiller. Resultat, 3:0 fir Juventus

Real Madrid - Juventus Turin: 1:3 Ronaldo(90+7') (11.04.2018) En Eelefmeter vum Ronaldo entscheet dës Champions-League-Véierelsfinale.

A genau wéi a béide Matcher um Dënschdeg ass e fréie Gol gefall, deen de Match nees méi interessant gemaach huet. Juventus konnt an der 2. Minutt 1:0 a Féierung goen. Juventus huet am Mëttelfeld de Ball gewonnen an dunn ass et séier gaangen. Gutt Pass op de Khedira, deen de Bléck fir de Mandzukic an an him eng perfekt Flank op den zweete Potto zerwéiert, esou datt de Kroat just nach de Kapp muss dohinner halen.No 7 Minutten dann eng zweet grouss Chance. Eng Flank iwwer riets konnt den Navas ofwieren, ma de Ball ass dem XXX virun d'Féiss gefall. Ma nees war de Golkipp vu Real do, fir d'Situatioun z'entschäerfen. Eng Äntwerten koum no 9 Minutten, wou de Bale no enger Passstafett virum Buffon opdaucht, ma den Italiener bleift de Gewënner. An der éischter Véirelstonn koum et Schlag op Schlag. Béid Golkipper hate wéineg Zäit, fir sech z'erblosen. Et war dann och de Buffon, dee seng Ekipp am Match gehalen huet. Eng gutt Parad vum Juventus-Kipper géint den Isco huet den 1:1 an der 34. Minutt verhënnert.3 Minutte méi spéit du war de Mandzukic nees do. Nees eng gutt Flank vu Riets, dëst d'Kéier vum Lichtsteiner, an nees koum déi dem Mandzukic perfekt op de Kapp. Den Navas hat wéineg Chance, ma huet dono awer de Ball missten aus dem Netz huelen.Kuerz virun der Paus dann déi beschte Chance fir Real. No engem Fräistouss vum Kross kann den Isco de Ball just op d'Lat lenken, de Buffon wier geschloe gewiescht. Esou ass et mat engem 2:0 Avantage fir Juventus an d'Paus gaangen, déi elo nach 1 Gol bräichten, fir an d'Verlängerung ze kommen. Ma e Gol vum Real géif d'Missioun Halleffinall fir Juventus vill méi komplizéiert maachen.No der Paus huet de Zidane reagéiert a mam Vazquez an Asensio direkt zwee nei Spiller bruecht. Casemiro a Bale hu missten op der Bänk bleiwen. Doduerch stoung Real grad am Mëttelfeld méi kompakt an Turin hat manner Plaz, wéi déi éischt Hallschent. An awer hate si Plaz fir ze flanken a genau wéi schonn 2 Kéiere virdrun huet déi nees zu engem Gol gefouert. Den Navas konnt de Ball net sécher fänken, ma en ass him ofgeprallt, dat direkt virun d'Féiss vum Matuidi, dee sech déi Geleeënheet net huele gelooss huet. Esou stoung et no enger Stonn 3:0 fir Turin.Och nom 3:0 war de Match nach net gelaf. Ee Gol vun egal wéi enger Ekipp hätt dëse Match elo kéinten entscheeden. An dat huet ee gemierkt. Esouwuel Real, wéi och Juventus, hu sech net verstoppt an hunn probéiert, deen ee Gol ze schéissen. Chance goufe et also an de leschten 30 Minutten op béide Säiten. Déi beschte Chance gouf et da fir Real, dat kuerz virum Enn vum Match. No engem Foul vum Benatia um Vazquez weist den Arbitter op de Punkt. De Buffon ass ausgeflippt an huet dowéinst Rout gesinn.Dofir huet den Szceszesny missten erakommen an den Higuain den Terrain verloossen. Fir de polneschen Nationalkipper war déi éischt Aktioun vum Match, dat ouni sech waarm ze maachen, en Penalty géint de Ronaldo. Dee plazéiert de Ball uewe Riets an den Eck a léist dem Szceszesny keng Chance. Mat deem Gol steet Real an der Halleffinall.

FC Bayern München - FC Sevilla 0:0



Resumé FC Bayern - FC Sevilla 0:0 (11.04.2018) No engem 0:0 steet Bayern an der Halleffinall.

Kee fréie Gol, ma dofir eng fréi giel Kaart tëscht Bayern a Sevilla. De Marcado huet an der zweeter Minutt de Lewandowski geluecht, kuerz éier deen an de Strofraum koum. Aus der geféierlecher Positioun konnt München awer net vill maachen. Weider hat an den éischte 15 Minutte Sevilla méi vum Match, d'Bayern waren awer u sech méi geféierlech. Esou ass et dann och weider gaangen. Bayern hat déi besser Chancen an den éischte 45 Minutten, ma och den Urleich an hirem Gol huet e puer Mol missen agräifen. Kenge vu béiden Equippen ass et gelongen e Gol ze schéissen, an esou hat Bayern weider déi beschten Ausgangspositioun an dësem Match.Ma direkt no der Paus hätten déi Münchener e Gol kéinte markéieren. Eng gutt Flank vum Rafinha fënnt de Lewandowski, ma dee war ënner Drock a käppt de Ball knapp laanscht de Gol. Iwwer Flanken hunn d'Bayern et probéiert, ma déi Bäll koumen net esou präzis, wéi se missten. Wann de Lewandowski et dann eng Kéier probéiere wollt, hunn d'Spiller vu Sevilla him d'Liewen net méi einfach gemaach. De polneschen Nationalspiller huet vill missten astiechen an huet och e puer Mol misste vu sengen Doktere behandelt ginn. Gléck hate si dann an der 59. Minutt, wéi no engem Fräistouss de Correa am héchste spréngt, ma just d'Lat treffe konnt. No 77 Minutten huet den Heynckes de Lewandowski erléist an de Wagner a senger Plaz bruecht. An der Schlussphase ass Sevilla Vir net méi all ze vill gelongen an de Bayern hir Flanke sinn net do ukomm, wou se sollten. Eng negativ Zeen gouf et dann nach an der 93. Minutt wéi de Correa brutal an onnéidegt de Martinez ëmplout. Den Arbitter gräift ouni ze zécken an d'Täsch an zitt déi rout Kaart eraus. Esou geet dëse Match mat engem 0:0 op en Enn, deen de Bayern d'Plaz an der Halleffinall séchert.E Freideg an der Mëttesstonn ginn dann zu Nyon d'Halleffinallen ausgeléist.