Domat hunn d'Römerstrom Gladiators deen zweete Play-Off-Match fir sech entscheed, nodeems si de Weekend zu Heidelberg verluer haten.

E Mëttwoch den Owend wor et eng ganz staark Leeschtung an der Arena, wou och absënns de Lëtzebuerger Thomas Grün brilléiert huet, an der Defense an an der Attack, wou hien mat 15 Punkten Top-Scorer vum Match ginn ass.

E Samschdeg spille Gladiatoren den 3. Play-off-Match dann zu Heidelberg an op jiddwerfalls ass e Méindeg den Owend dat 4. Spill zu Tréier.