Um Enn vun der Saison ass et den Out fir den Trainer Stefan Ruthenbeck beim 1. FC Köln. Hie krut säi Kontrakt net verlängert.

Hien hat am Hierscht d'Successioun vum Peter Stöger iwwerholl an hat et tëschenduerch fäerdeg bruecht, déi leschten Tabelleplaz ze verloossen, rezent goufen et awer nees Defaiten a mat 6 Punkte Réckstand op d'Relegatiounsplaz sinn d'Chancen, fir an der Bundesliga ze bleiwen, just nach kleng.