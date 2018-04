D'Aventure geet elo offiziell lass fir den Eric del Rosso (HC Standard) an de Charel Kirtz (HB Käerjeng).

Et ass offiziell

Béid Jongen hunn den 11. Abrëll hiren "Ausbildungsvertrag" beim TBV Lemgo bestätegt a Präsenz vum Lemgoer Jugendkoordinator Christian Plesser (Plessi).

Dëse Kontrakt leeft iwwert ee Joer mat der Méiglechkeet, fir e vu Joer zu Joer ze verlängeren. D'Jonge wunnen da vun Enn August un an enger WG vum Veräin a kommen an d'"10. Klasse" am Marianne-Weber-Gymnasium zu Lemgo, wou si sportlech wéi och schoulesch ganz serieux betreit ginn.

Den Eric del Rosso an de Charel Kirtz si voll motivéiert, fir hir sportlech Weiderentwécklung virunzedreiwen, a wat immens wichteg ass, och hiert Abitur zu Lemgo ofzeschléissen.



RTL-NEWS: Handball: 2 Lëtzebuerger kënnen a B-Jugend vum TBV Lemgo wiesselen