Marseille huet en Donneschdeg ee fréie Réckstand an eng 5:2-Victoire ëmgewandelt a ka sech domat fir d'Halleffinalle qualifizéieren. Ähnlech ass et Salzburg gaangen. No enger 2:4-Néierlag am Allersmatch an engem 0:1-Réckstand am Retourmatch, hu si de Match gedréint a wanne mat 4:1 a stinn och an der Ronn vun de leschte 4. Arsenal ass mat enger 4:1-Victoire am Réck op Moskau gereest an huet hei nëmmen 2:2 gläich gespillt, ma qualifizéiere sech awer fir d'Halleffinallen. Och Atletico konnt en Donneschdeg net gewannen, steet trotzdeem an der Halleffinall.

Olympique de Marseille - RB Leipzig 5:2

Zu Marseille war ass et direkt richteg lassgaangen. Leipzig konnt schonn an der 2. Minutt a Féierung goen. De Keita huet sech gutt op der rietser Säit duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt op den Augustin ginn, de Fransous huet de Ball behaapt an huet opgeluecht fir de Bruma, deen de Ball aus ronn 10 Meter an de Gol schéisse konnt.Elo huet Marseille dräi Goler gebraucht, fir weiderzekommen. Ma déi hu genau richteg reagéiert. An der 6. Minutt gouf et dunn den Ausgläich, deen awer e bëssen onglécklech gefall ass, dat well den Ilsanker de Ball an den eegene Gol gedréckt huet, nodeems de Mitroglou hien ugeschoss hat.An an der 9. Minutt huet et schonn nees gerabbelt. De Payet huet de Sanson lancéiert, deen eleng virum Gulacsi zum Ofschloss kënnt, ma de Leipziger Golkipp konnt säi Schoss a säi Noschoss mat zwou flotte Paraden, ma den Noschoss vum Sarr konnt hien net méi halen, esou dass Marseille mat 2:1 a Féierung gaangen ass.An der 17. Minutt huet de Gulacsi du schonn nees de Ball aus dem Filet missen huelen, dat no engem wonnerschéine Schoss vum Payet, ma dësen huet net gezielt, well de Mitroglou den Ilsanker virum Schoss vum Payet gefoult huet.Ma an der 39. Minutt ass dunn awer den 3:1 gefall an deen huet och gezielt. De Payet huet de Ball aus ronn 35 Meter an de Strofraum geflankt. Den Upamecano an den Ilsanker hunn an der Mëtt geschlof an esou konnt den Thauvin de Ball aus kuerzer Distanz am Gol ënnerbréngen.An der zweeter Hallschent ass d'Offensivspektakel riicht viru gaangen. Marseille war déi besser Ekipp an hat dräi weider riseg Geleeënheeten, fir ee véierte Gol ze markéieren, ma entweder stoung de Gulacsi am Leipziger Gol am Wee, oder de Mitroglou huet aus kuerzer Distanz de Gol net getraff.An der 56. Minutt goufen d'Fransousen du bestrooft duerch den Augustin. De Keita ass iwwert déi lénks Säit marschéiert, huet de Ball mat der Hack zeréckgeluecht fir den Augustin an deen huet de Ball an de rietsen Eck geschoss.Ma laang huet d'Ekipp vu Leipzig sech net gefreet, well no ronn enger Stonn huet de Payet den ale Virsprong nees hiergestallt. De franséischen Nationalspiller gouf am Strofraum ugespillt an huet de Ball wonnerbar, onhaltbar uewen an den Eck geschoss.An der Schlussphas huet Leipzig dunn nach alles probéiert och de Golkipp ass mat no vir komm an du war de Gol fräi fir de Sakai, deen de 5:2 markéiert huet. Domat steet Marseille souverän an der Halleffinall.

ZSKA Moskau - FC Arsenal 2:2

Iwwer wäit Strecken huet an der éischter Hallschent d'Feier gefeelt. Arsenal, mam 4:1 aus dem Allersmatch am Réck, huet sech net vill Méi ginn, fir no vir ze spillen an et hat een d'Gefill, dass d'Russen net esou richtege Wëlle wollte weisen. Moskau huet sech net vill getraut an huet dat luest Spill vun den Englänner einfach matgespillt. Eenzege Liichtbléck an der éischter Hallschent war de Gol vum Fedor Chalov. De Kuchaev huet de Ball vu lénks präzis an d'Mëtt geflankt an do huet den Nababkin de Ball op de Gol gekäppt, den Czech konnt de Ball halen, ma am Noschoss huet de Chalov markéiert.Nom Säitewiessel konnt Moskau dunn an der 50. Minutt nach eemol zouschloen. No enger Feelpass vum Ramsey huet de Golovin aus der Distanz op de Gol geschoss, op een Neits konnt den Czech halen, awer erëm net festhalen an déi Kéier huet den Nababkin am séierste reagéiert an huet den Noschoss an de Gol gesat.Elo haten d'Russe Confiance a si wollten den 3:0 markéieren, mat deem Resultat wiere si een Tour weider. Elo hu si och engagéiert gespillt an elo hunn och d'Englänner misse reagéieren. An der 58. Minutt hunn d'Englänner de Ball dunn och an de Gol geschoss, ma de Bellerin stoung am Abseits, esou huet de Gol net gezielt.Arsenal hat es elo awer genuch a wollt net eliminéiert ginn. Dëst hu si dunn och an der 75. Minutt ënner beweis gestallt. De Welbeck huet eng Une-Deux mam Elneny gespillt a konnt de Ball an de Gol schéissen, fir op 1:2 ze verkierzen.An der 90. Minutt konnt de Ramsey dunn nach den 2:2 markéieren an domat ass Arsenal een Tour weider.

Sporting Lissabon - Atletico Madrid 1:0

D'Offensiv vu Sporting Lissabon ass fréi op Toure komm an huet Madrid séier ënner Drock gesat. D'Portugisen hu sech no an no un de Gol erugeschafft an an der 28. Minutt war et dunn esou wäit. Sporting huet ee Corner vu riets kuerz ausgefouert, de Bruno Fernandes huet de Ball an d'Mëtt bruecht, den Oblak am Gol vun de Spuenier huet hei guer net gutt ausgesinn an um zweet Potto stoung de Montero genau richteg, fir de Ball an de Gol ze schéissen.Sporting huet déi éischt Hallschent komplett dominéiert, vun Atletico war absolut näischt ze gesinn. D'Spuenier hu gewalteg gewackelt a konnte frou sinn, dass et zur Paus nëmmen 1:0 stoung fir Sporting.D'Ufanksphas vun der zweeter Hallschent war aus spuenescher Siicht nach ëmmer net besser. Eréischt an der 58. Minutt gouf et deen éischte Golschoss vun de Madrilenen. Sporting war weider déi besser Ekipp, huet awer an der Offensiv net dat richtegt Mëttel fonnt.An der 81. Minutt dunn déi bis dohinner déckste Chance fir Atletico. De Griezmann ass eleng op de Rui Patricio zougelaf an huet dem Golkipp de Ball du praktesch geschenkt.Um Enn verléiert Atletico mat 1:0 géint Sporting, ma duerch d'Victoire am Allersmatch stinn d'Spuenier an der Ronn vun de beschte 4.

Red Bull Salzburg - Lazio Roum 4:1

Salzburg war gefuerdert, et huet een op d'mannst mat 2 Goler Avance misse gewannen, fir nach weiderzekommen, ma dat huet een hinnen an der Ufanksphas koum ugemierkt, well et waren d'Italiener, déi de bessere Start erwëscht haten a Salzburg déif an der eegener Hallschent gehalen hunn. An der éischter Hallschent ass kaum eppes geschitt an esou goung et ouni Goler an d'Halbzeitpaus.Nom Säitewiessel koum dunn den éischte Gol vun der Partie. Den Immobile gouf an d'Déift lancéiert, den Italiener stoung eleng virum Walke an huet d'Nerve behalen, fir de Ball laanscht de Golkipp an de Filet ze schéissen. Ma nëmmen eng Minutt méi spéit koum dunn emol eng Reaktioun vun den Éisträicher a wat fir eng.Den Dabbur koum ronn 20 Meter virum Gol un de Ball. De Spiller vu Leipzig huet puer Schratt gemaach an ofgezunn, säi Schoss gouf vun engem Italiener ofgefälscht, esou dass de Ball onhaltbar am Gol gelant ass.Elo war Salzburg wakereg, an der 66. Minutt ass dem Xaver säin Hummer aus ronn 25 Meter awer nëmmen op der Lat gelant.An der 72. Minutt konnte si dunn d'Féierung iwwerhuelen. Den Haidara huet sech een Häerz geholl an aus der Distanz geschoss an dat mat Erfolleg, de Ball ass ënne lénks an de Gol gaangen.D'Italiener waren nach am Schock, ewéi Salzburg op een Neits zouschloe konnt. Eng relativ onorthodox Pass kënnt am Strofraum beim Hee-Chan Hwang un an deem säi Schoss ass ofgefälscht ginn an esou onhaltbar am Gol vun de Réimer gelant. Mat dësem Resultat wieren d'Éisträicher een Tour weider, Lazio huet also misse reagéieren.Dëst ass awer net gelongen, well Salzburg konnt direkt nach een dropsetzen. De Berisha huet an der 76. Minutt ee Corner an d'Mëtt bruecht. De Ramalho huet de Ball mam Kapp verlängert an um zweete Potto huet de Lainer de Ball eragekäppt.Bei dësem Resultat ass et bis zum Schluss bliwwen a Salzburg ka sech duerch ee mega Comeback fir d'Halleffinalle qualifizéieren.