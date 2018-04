© Guy Seyler

En Donneschdeg den Owend war zu Ettelbréck am Däich déi éischt Halleffinall tëscht der Ettelbrécker Etzella an de Musel Pikes. An hei waren et d'Haushären, déi dee kloer bessere start erwëscht haten, well no knapp annerhallwer Minutt stoung et schonns 9:0 fir d'Etzella. 7 vun dësen 9 Punkte konnt de Jairo Delgado markéieren. An deem Tempo ass et och weidergaangen, nodeems de McNutt e puer Punkte markéiere konnt, huet de Philippe Gutenkauf een Dräier hannendru gesat, fir mat 19:6 a Féierung ze goen, ma de Laurent Schwarz konnt mat engem Dräier fir d'Pikes äntweren. et war offensiv gesinn ee richteg Spektakel am éischte Véierel, virun allem déi Ettelbrécker hu gewisen, wat si kënnen an esou si si mat enger 36:22-Avance an d'2. Véierel eragaangen.Am zweete Véierel war den Tempo dunn net méi ganz sou héich, ewéi am éischte Véierel, ma eppes hat sech net geännert an dat war, dass d'Etzella weiderhin déi besser Ekipp war. Virun allem McNutt, Barden, Delgado a Gutenkauf hunn de Pikes d'Liewe schwéier gemaach, awer och de Benseghir huet gutt getraff, esou dass een de Virsprong op iwwer 20 Punkten ausbaue konnt. D'Musel Pikes waren an der Offensiv net konsequent an net präzis genuch an esou konnten d'Ettelbrécker ëmmer nees iwwer séier Konterattacke punkten. Géint Enn vun der éischter Hallschent huet ee gemengt d'Pikes kéinten elo besser an d'Spill kommen, mee do huet d'Etzella nees 8 Punkten um Stéck gemaach an esou gi si mat enger Avance vun 29 Punkten an d'Paus. D'Etzella konnt ganzer 71 Punkten an der éischter Hallschent markéieren.D'Etzella huet den Tempo héich gehalen, si hunn de Rebond dominéiert, si hu blann kombinéiert a praktesch aus alle Lage getraff. Eng dechainéiert Etzella huet hire Géigner deklasséiert an der 1. Hallschent.Och zum Ufank vun der zweeter Hallschent ass de bloen Express weider op Héichtoure gelaf a mat weideren Dräier konnte si hir Avance op iwwer 30 Punkten ausbauen. Deen eenzegen, deen d'Pikes nach am Spill gehalen huet, war den Jamar Gulley. Op Säite vun der Etzella war zu dësem Zäitpunkt de William McNutt wahnsinneg staark, hien huet vu bal iwwerall getraff. D'Pikes sinn dunn awer besser ginn a konnten dunn och selwer offensiv fir Akzenter suergen. De Kox an de Bellot-Green hu mat Dräier de Réckstand verkierzt, ma nach ëmmer war een immens wäit hannen, dat well d'Etzella awer nach ëmmer konstant gepunkt huet. Virum Schlussvéierel stoung et 97 op 73 fir d'Lokalekipp.Zum Ufank vum 4. Véierel war et nees de McNutt, deen d'Pikes zum verzweiwele bruecht huet. Hien huet déi schwéierst Wërf eragemaach a war ënner dem Kuerf, esouwuel offensiv, ewéi defensiv net ze schloen an huet all Rebound kritt. Dono sinn d'Pikes dunn awer nees besser an d'Spill komm a konnten hire Réckstand op ënner 20 Punkte bréngen. Lues a lues sinn d'Pikes erukomm, ma do koume McNutt, Gutenkauf, Delgado a Barden nees op den Terrain an no e puer Ballverloschter vun de Pikes konnte si nees séier punkten, dat iwwert de Barden, fir hir Féierung nees auszebauen an de Match dann definitiv ze gewannen. Um Enn ass et eng héichverdéngten 114:94 -Victoire fir d'Etzella.

480 Payanten hunn eng iwwerzeegend Etzella gesinn, wou de Billy McNutt mat 39 Punkten an den Derrick Barden mat 22 erausgestach hunn. D'Musel Pikes rechne sech op Grond vun hirer 2. Halschecht méi Chancen aus fir den 2. Match e Sonndeg den Owend zu Briedemes.

© Guy Seyler © Guy Seyler © Guy Seyler « ZréckWeider »

D'Halleffinalle vum Final4 ginn dëst Joer fir d'éischte Kéier am Modus Best-of-Five gespillt.