Zu Lëtzebuerg ass de Championnat am Volleyball schonn zanter 2 Wochen eriwwer, anescht ass et an Däitschland, do leeft d'Saison nach.

Een Dag mam Gilles Braas zu Düren (15.04.2018)

Um 9.00 Auer hunn d'Powervolleys missen zum ofschléissenden Training untrieden. U sech war de Match fir 18 Auer virgesinn. Dee gouf awer du kuerzfristeg op 14.30 Auer virverluecht, eng Decisioun, déi fir de Gilles Braas a seng Matspiller net glécklech, awer ze geréiere war.

De leschten Training war, wéi och de Match, an der einfacher awer och intensiver Arena zu Düren. Gutt 2 Stonne vu Lëtzebuerg ewech ass Düren mat 90.000 Awunner net grad eng Groussstad, mee wann et ëm de Volleyball geet, ass d'Hal ëmmer gutt gefëllt.

Ma och d' Ambiance an der Ekipp ass gutt an dat huet een och beim Training scho konnte gesinn.

Nom Training huet sech d'Ekipp am Stammhotel erëmfonnt, fir sech ze stäerken an duerno nach gutt 2 Stonnen ze raschten.

Punkt 14.30 Auer war et dunn endlech esouwäit, no der Ekippepresentatioun hunn d'Gäscht vun Innsbruck den Toun uginn. Och wann Düren ëmmer nees opschléisse konnt, esou ass et ni duergaangen, fir selwer a Féierung ze goen. Och d'Awiesselung vum Gilles Braas sollt kee positiven Afloss méi op den Ausgang vum éischte Saz hunn.

Den zweete Saz war näischt fir schwaach Nerven. Keng vu béiden Ekippen wollt déi aner zéie loossen an nodeems Düren den éischte Sazball ofgewiert hat, huet sech e richtege Krimi entwéckelt. Sëlleche Wiessel an der Féierung a serréiert Echangen hunn de Public bei Laun gehalen. D'Chance war um Enn bei de Gäscht, déi de Saz mat 30:28 fir sech decidéiere konnten.

Am drëtte Saz huet et laang gedauert bis d'Heemekipp dat richtegt Mëttel fonnt hat, fir sech decisiv ofzesetzen a sech esouguer 6 Sazbäll erauszespillen. Den drëtte war dunn de Richtegen an Düren konnt op 1:2 an de Sätz verkierzen.

Wien elo gemengt hat, Düren kéint de Match nach dréinen, gouf séier enges Bessere beléiert. D'Alpenvolleys si fréi a Féierung gaangen. Bei 11:18 ass de Gilles Braas nach emol agewiesselt ginn, mee och dat sollt d'1:3-Defaite net méi verhënneren.

Virun Allem an der Defense an am Block war Innsbruck den Haushären iwwerleeën.

Fir de Gilles Braas ass d'Saison 2018 elo eriwwer. Als Profivolleyballer konnt hie wäertvoll Erfarunge sammelen, wann hien och net als éischte Passeur gesat war.

An och säin Trainer Stefan Falter attestéiert dem Lëtzebuerger Nationalspiller wichteg Qualitéiten.

Ob et fir de Gilles Braas als Profi weidergeet, ass nach ongewëss, wann et sengem Dürener Coach nogeet, wéilt dëse gär an der aktueller Konstellatioun weiderfueren.

Elo geet et als éischt emol nees zréck an de Beruff vum Schoulmeeschter, éier d'Virbereedung op d'EM-Qualifikatioun am August lass geet.